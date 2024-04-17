Абаскаль ушёл — Джикия вернулся! Но «Спартак» не проиграл «Зениту» благодаря Максименко

Первый матч после ухода Гильермо Абаскаля. Символично, что он прошёл именно в Петербурге, где в начале марта Владимир Слишкович уже управлял игрой «Спартака». Тогда всё завершилось нулевой ничьей и новыми разговорами о возрождении команды. За полтора месяца всё изменилось. Новый тренер, проигранный матч на Кубок в Москве после удивительных голов Педро. Сейчас прямые задачи перед Слишковичем вряд ли ставились: в случае вылета команда всего лишь опускалась в нижнюю часть сетки. Так что требовалось показать достойный футбол.

Оба тренера немного удивили выбором стартового состава. Семак перед игрой призвал не ждать экспериментов, хотя бы потому что «Спартак» — это соперник, которого надо побеждать всегда. Да и первый тайм в Москве показал, что ротация не всегда приводит к чему-то хорошему. Тем не менее несколько изменений тренер сделал: Адамов в воротах, Родригао в центре обороны, Ахметов в полузащите, Мантуан, Сергеев и Артур – в атаке. Точно не самые привычные сочетания.

У Слишковича тоже интересно: в основе вышел Тавареш — первый матч португальца с первых минут после тяжёлой травмы. В центре обороны — Дуарте и Чернов (Бабич не приехал по медицинским причинам), а впереди неожиданно Хлусевич, Зиньковский и Соболев. Понятно, что это Кубок. Однако некоторые решения стали сюрпризом.

Перед матчем «Зенит» устроил важную акцию поддержки людей с аутизмом: на «Газпром Арене» открылся стенд, а игроки вышли в соответствующих футболках. Вообще, атмосфера на стадионе в этот день была классной: больше 56 тысяч человек — рекорд этого розыгрыша Кубка. Оставалось командам не подвести собравшихся людей. И «Зенит» включился с первых минут.

Уже на третьей минуте — классный момент у Мантуана. Денисов проиграл позиционную борьбу ускорившемуся бразильцу, и тот оказался перед Максименко. Пробил неудачно, но шанс был и на добивании. «Спартаку» повезло. Не в последний раз за тайм.

Александр Максименко Фото: РИА Новости

Зенитовцы забрали мяч под контроль и начали нагнетать обстановку на половине поля соперника. Через три минуты после Мантуана шанс открыть счёт был у Ахметова, но ему слегка не повезло. Спартаковцы и правда тяжело входили в игру, почти не выбегали в атаку и в основном отбивались. Но хозяева этим никак не пользовались.

Ильзат, кстати, был одним из лучших на поле. В соцсетях даже шутили, куда Семак прятал этот бриллиант все эти месяцы. Обводил, открывался — почти что Педро российской сборки.

Ильзат Ахметов Фото: РИА Новости

К середине тайма «Зенит» упустил ещё несколько отличных шансов: сначала Максименко засейвил удар Родригао, а Сергеев не смог добить в створ, потом супермомент у того же Ахметова. Как преобразился кипер после ухода Абаскаля. Просто не узнать. И только в конце тайма «Спартак» немного поатаковал. Соболев сам создал себе шанс, пробив с 30 метров.

В перерыве тренеры не сделали замен, хотя, в общем-то, они нужны были обеим командам. Если, конечно, была цель победить. До 60-й минуты команды словно не хотели атаковать. Перекатывали мяч в центре поля и ждали замен. Семак сделал состав более основным, выпустив Мостового, Клаудиньо и Кассьерру. А Слишкович доверился Джикии — символичный ход.

Примерно на 75-й минуте хозяева вновь агрессивно включились. Сработал эффект замен. Нино мог забивать, потом и Караваев, но сделал это Кассьерра. Как это часто бывает, перевисел всех в воздухе и уверенно пробил. Но пока игроки «Зенита» радовались, арбитры VAR отсмотрели эпизод и нашли в моменте офсайд у подававшего Дугласа.

Матео Кассьерра Фото: РИА Новости

Семак стоял у бровки с разведёнными руками. Не в первый раз. А «Спартак» дотерпел и сохранил ничью. Максименко провёл лучший матч в карьере, но красно-белые всё равно вылетели в нижнюю часть сетки Кубка, где сыграют с «Динамо». «Зенит» же вышел на ЦСКА. Точно будет интересно.