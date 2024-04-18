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Аршавин: Нино и Эракович «хавали» Соболева в первом тайме матча со «Спартаком»

Аршавин: Нино и Эракович «хавали» Соболева в первом тайме матча со «Спартаком»
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Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин высказался по итогам ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (0:0).

«Спартак» страховался, поэтому поставил на фланги Хлусевича и Денисова. Получалось так, что, когда Соболев получал мяч, его, так сказать, «хавали» Нино и Эракович, продавливали, не за что было зацепиться в первом тайме. Только в концовке Соболев два раза пробил неплохо с лёту», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоялся накануне, 17 апреля. Команды сыграли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Игра началась в 19:30 по московскому времени. Встреча завершилась ничейным результатом — 0:0. В первом матче 1/2 финала Пути РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» в Москве со счётом 2:1. В составе сине-бело-голубых дубль оформил Педро. За «Спартак» забил Манфред Угальде.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
17 апреля 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
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