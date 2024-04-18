Полузащитник «Спартака» Игнатов прокомментировал ничью в матче с «Зенитом»

Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов высказался об ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом» (0:0). По сумме двух встреч дальше прошёл «Зенит» (2:1). «Спартак» опустился в сетку Пути регионов и сыграет с «Динамо».

«По ощущениям «Зенит» был ближе к голу, но если бы мы создали моменты и реализовали их, то всё могло сложиться по-другому. Такие матчи тяжело играть: двухматчевое противостояние. Из-за результата в первом матче «Зенит» играл осторожно. Мы где-то тоже осторожно, но во втором тайме были хорошие подходы. Если бы забили, то игра бы изменилась и матч был бы обоюдоострым», — сказал Игнатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.