Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лилль — Астон Вилла. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Спартака» Игнатов прокомментировал ничью в матче с «Зенитом»

Полузащитник «Спартака» Игнатов прокомментировал ничью в матче с «Зенитом»
Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов высказался об ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом» (0:0). По сумме двух встреч дальше прошёл «Зенит» (2:1). «Спартак» опустился в сетку Пути регионов и сыграет с «Динамо».

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
17 апреля 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«По ощущениям «Зенит» был ближе к голу, но если бы мы создали моменты и реализовали их, то всё могло сложиться по-другому. Такие матчи тяжело играть: двухматчевое противостояние. Из-за результата в первом матче «Зенит» играл осторожно. Мы где-то тоже осторожно, но во втором тайме были хорошие подходы. Если бы забили, то игра бы изменилась и матч был бы обоюдоострым», — сказал Игнатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Абаскаль ушёл — Джикия вернулся! Но «Спартак» не проиграл «Зениту» благодаря Максименко
Абаскаль ушёл — Джикия вернулся! Но «Спартак» не проиграл «Зениту» благодаря Максименко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android