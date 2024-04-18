Видеообзор матча «Оренбург» — «Динамо» в Кубке России

17 апреля в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России встречались санкт-петербургский встречались «Оренбург» и «Динамо». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Встреча началась в 17:00 по московскому времени. Она закончилась победой гостей со счётом 4:2.

Уже на 11-й минуте гости вышли вперёд. В их составе забил нападающий Фёдор Смолов. На 62-й минуте Константин Тюкавин удвоил преимущество столичного клуба.

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На 68-й минуте хозяева отыграли один мяч усилиями Мохаммада Горбани. Но полузащитник динамовцев Денис Макаров на 74-й минуте отправил третий мяч в ворота «Оренбурга». До разгрома дело довёл Хорхе Карраскаль. Однако Хорди Томпсон в компенсированное время позволил хозяевам избежать крупного поражения. Таким образом, «Динамо» обыграло «Оренбург» и вышло в следующий этап Пути регионов Кубка России.