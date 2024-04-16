«Оренбург» — «Динамо». Личка реабилитируется за счёт бывшей команды

17 апреля состоится матч 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Оренбург» — «Динамо» Москва. Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.14. Успех оренбуржцев оценивается в 3.18. На ничью дают коэффициент 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Оренбург» — «Динамо» 17 апреля 2024 года

Букмекеры предполагают, что игра 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Оренбург» — «Динамо» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается в 2.18. Если забьют оренбуржцы, сыграет коэффициент 1.31. Гол москвичей доступен за 1.18. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.60.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Оренбург» — «Динамо» (17.04.2024)

Игра 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Оренбург» — «Динамо» пройдёт 17 апреля на стадионе «Газовик». Стартовый свисток раздастся в 17:00 мск.

Бело-синие показывают неплохие результаты в кубковых матчах. В группе А соперниками были ЦСКА, «Сочи» и «Факел». Оренбуржцы сумели выдержать конкуренцию и в шести матчах набрали 11 очков, которых хватило для выхода в следующий этап.

Первым соперником в плей-офф для «Оренбурга» стал московский «Спартак». В первой встрече, которую команда провела дома, точный удар с пенальти Николая Титкова принёс хозяевам победу. Но в ответном матче «Спартак» выиграл со счётом 3:1. Таким образом, бело-синие отправились в Путь регионов. В последнем матче Кубка России подопечные Давида Деограсии обыграли на выезде «Ахмат» со счётом 1:0.

В этом сезоне РПЛ у «Оренбурга» складывается сложная ситуация. Команда находится в нижней части турнирной таблицы. Борьба за выживание предстоит сложная. Давид Деограсия проводит неплохую работу, но пока руководство клуба не поднимает завесу над вопросом о продлении контракта с испанским наставником.

«Динамо» провело хорошую подготовку к весенней части сезона, однако бело-голубые не отличаются стабильностью. Были яркие встречи и победы, например в игре с «Локомотивом» (2:1), но и неудачу в дерби со «Спартаком» (1:2) нельзя забывать.

Главный тренер Марцел Личка предпочитает тактическую схему с акцентом на атаку. При наличии в составе изобретательных Константина Тюкавина, Фёдора Смолова и Даниила Фомина вряд ли будет эффективна другая модель игры. Тем более что к линии обороны и голкиперам Игорю Лещуку и Антону Шунину часто возникают вполне обоснованные претензии.

В 1/4 финала Кубка России бело-голубые обыграли «СКА-Хабаровск» со счётом 2:1. Тем не менее встреча была довольно сложной для «Динамо», поскольку соперник больше владел мячом и создал несколько опасных моментов. Победу подопечным Марцела Лички принесли голы Вячеслава Грулёва и Фабиана Бальбуэны.

Бело-голубые часто используют атакующую модель даже в выездных встречах. В свою очередь, «Оренбург» дома старается больше владеть мячом и инициативой. Однако «Динамо» обладает более сбалансированным составом и превосходит бело-синих по многим показателям. «Динамо» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча» идёт в букмекерских конторах с коэффициентом 2.46.

Прогноз и ставки на матч 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Оренбург» — «Динамо» Москва 17 апреля 2024 года

«Динамо» неплохо проводит весенний отрезок сезона. Команда создаёт много моментов. Разве что часто не хватает надёжности в обороне. «Оренбургу» предстоит сосредоточить усилия на сохранении места в РПЛ, что может оказать влияние на формирование состава на игру. Бело-голубые выглядят лучше и сумеют не проиграть.

Ставка: «Динамо» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 2.24.