Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Ливерпуль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава УАФ Шевченко хочет проверять судей при помощи детектора лжи

Глава УАФ Шевченко хочет проверять судей при помощи детектора лжи
Комментарии

Бывший футболист лондонского «Челси» и итальянского «Милана», а ныне президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко хочет внедрить систему проверки судей при помощи детектора лжи. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Напомним, президентом УАФ Шевченко стал в конце января этого года. Украинские футбольные чиновники единогласно поддержали назначение Андрея, который был единственным кандидатом на вакантный пост президента УАФ. Бывший нападающий киевского «Динамо», «Милана» и «Челси» стал шестым президентом в истории Украинской ассоциации футбола.

Андрей Шевченко — лучший бомбардир в истории сборной Украины. На счету экс-форварда киевского «Динамо», «Милана» и «Челси» 48 мячей в 111 матчах.

Материалы по теме
Мбаппе догнал Шевченко и Ибрагимовича и вошёл в топ-10 по голам за карьеру в ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android