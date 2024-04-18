Глава УАФ Шевченко хочет проверять судей при помощи детектора лжи

Бывший футболист лондонского «Челси» и итальянского «Милана», а ныне президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко хочет внедрить систему проверки судей при помощи детектора лжи. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Напомним, президентом УАФ Шевченко стал в конце января этого года. Украинские футбольные чиновники единогласно поддержали назначение Андрея, который был единственным кандидатом на вакантный пост президента УАФ. Бывший нападающий киевского «Динамо», «Милана» и «Челси» стал шестым президентом в истории Украинской ассоциации футбола.

Андрей Шевченко — лучший бомбардир в истории сборной Украины. На счету экс-форварда киевского «Динамо», «Милана» и «Челси» 48 мячей в 111 матчах.