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Игрок «Балтики» Маляров: у нас нет вариантов, надо выбираться из зоны вылета

Игрок «Балтики» Маляров: у нас нет вариантов, надо выбираться из зоны вылета
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Защитник калининградской «Балтики» Кирилл Маляров высказался о положении команды в турнирной таблице чемпионата России.

«У нас нет вариантов, надо выбираться из зоны вылета. К тому же у нас тяжёлый календарь и в каждой игре нужна победа. Нам нужно как минимум брать очко в каждом матче», — сказал Маляров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Балтика» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Игнашевича набрала 20 очков за 23 матча. На 15-й строчке располагается грозненский «Ахмат», заработав 20 очков. Турнирную таблицу чемпионата России замыкает «Сочи». Команда набрала 18 очков за аналогичное количество игр. В ближайшем туре «Балтика» сыграет с «Крыльями Советов» 20 апреля.

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