«Балтика» воскресла и забила семь исторических голов! Но как же косячил соперник

За 11 гостевых матчей РПЛ «Балтика» добыла только два очка — это с отрывом худший результат в лиге. А сегодня случился выезд в Грозный, и там форму калининградцев будто примерили футболисты «Ман Сити». А форму «Ахмата» — представители пятой зимбабвийской лиги. Если такая вообще существует.

Загибаем пальцы. Четвёртая минута. Лисакович отправил в забег по правому краю штрафной Роберто Фернандеса. Прострел в центр на Энрикеса — гол в подкате.

Гол Энрикеса Фото: Кадр из трансляции

Восьмая минута. Вновь передача Лисаковича в ту же зону. Мяч после рикошета достался Энрикесу, и тот прибавил к голу ассист на Алекса Фернандеса. Бразилец просто катнул в пустые ворота.

Гол Алекса Фернандеса Фото: Кадр из трансляции

10-я минута! Лисакович (куда ж без него) накрутил на левом фланге Челиковича и пробил с острого угла. Шелия отбил перед собой, а Ковалёв этого только и ждал. Ещё раз, 3:0 к 10-й минуте! Согласно данным Opta, в РПЛ такое произошло впервые как минимум с 2008 года, когда стали фиксировать точное время всех забитых мячей.

Гол Ковалёва Фото: Кадр из трансляции

«Ахмат» встрепенулся и создал пару подходов. Магомед Адиев попробовал поменять расклады на поле и быстро заменил Швеца на Камилова. Но «Балтика» уже почувствовала вкус победы.

34-я минута. Ковалёв вбросил аут на Фернандеса возле чужих ворот. Тот попробовал пожонглировать мячом, и Тимофеев выбил его. Прямо в центр штрафной, где никто не держал Лисаковича.

Гол Лисаковича Фото: Кадр из трансляции

И это ещё не всё. 41-я минута! Лисакович отдал разрезающий пас низом из центра поля, и Фернандес вообще без малейшего сопротивления реализовал выход один на один.

Второй гол Алекса Фернандеса Фото: Кадр из трансляции

Играли в детстве в дворовый футбол? Даже там подобные провалы случались не так часто. А тут их аж пять за тайм. У команды, которая в прошлом сезоне заняла пятое место. Немыслимо.

Перед перерывом ещё и Козлов с паса Лисаковича забил, однако там был офсайд. Просто вновь приведём статистику Opta:

Ранее в РПЛ за весь XXI век было только шесть случаев, когда одна команда забила пять в первом тайме. И ни одного для гостей.

За один тайм «Балтика» отличилась больше, чем за все предыдущие 11 выездов в нынешней Премьер-Лиге (4).

До этого «Ахмат» только единожды пропускал пятёрку в Грозном, а случилось это в 2005 году против «Рубина» (1:5).

«Ахмат» — «Балтика» — 1:7 Фото: fc-baltika.ru

Чтобы перебить третий рекорд, калининградцам было достаточно вскрыть соперника ещё разок за весь второй тайм. Сжалились ли они? Не-а. Кузьмин на 84-й минуте пробежал по левому флангу и закинул в центр на Алекса Фернандеса. Шелия и Челикович не успели перехватить мяч, и бразилец оформил легчайший хет-трик.

Третий гол Алекса Фернандеса Фото: Кадр из трансляции

Чуть позже Шелия и седьмой мяч из ворот вынул. Радмановац увидел свободную зону справа, рванул туда и отпасовал на Кузьмина. Удар в дальний угол — гол. Защита грозненцев наблюдала за ним со стороны.

Гол Кузьмина Фото: Кадр из трансляции

Справедливости ради, «Ахмат» во втором тайме заиграл гораздо бодрее, «размочив» счёт дальним ударом вышедшего на замену Ковачева. Хоть и с рикошетом. Оправдывает ли их это за столь чудовищный результат? Вряд ли. В нынешнем сезоне с таким отставанием в РПЛ ещё никто, разумеется, не проигрывал.

Интересно, что это первая гостевая победа калининградцев. И в таком матче они забили ровно половину от того, что оформили в РПЛ за предыдущие 23 тура (14).

«Сочи» в этом туре победил «Спартак» (1:0) и набрал 18 очков. У «Балтики» их теперь 20. Как и у «Ахмата» с «Уралом», однако екатеринбуржцам ещё бодаться дома с «Динамо». А там и у «Оренбурга» 23 очка при встрече с «Пари НН» в запасе. Борьба за выживание в 2024-м шикарна. И грозненцы теперь выглядят в ней аутсайдером.