Артета — о вылете «Арсенала» из ЛЧ: нужны годы, чтобы научиться играть в этом турнире

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о вылете своей команды из Лиги чемпионов. Напомним, «канониры» уступили «Баварии» (0:1) в ответном матче 1/4 финала.

«Мы не играли в этом турнире семь лет; мы не оказывались в 1/4 финала Лиги чемпионов 14 лет. Тому есть причина, и мы хотим сделать всё, чтобы улучшить свои результаты. Мы должны этому научиться. Но на это потребуются годы», — приводит слова Артеты известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Матч между «Баварией» и «Арсеналом» состоялся накануне, 17 апреля. Команды играли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Данни Маккели (Нидерланды). Хозяева одержали победу в матче со счётом 1:0 (3:2 по сумме двух матчей).