Опубликована символическая сборная недели Лиги чемпионов по версии WhoScored

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Портал WhoScored представил символическую сборную по итогам ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов. В неё не попал ни один футболист «Манчестер Сити».

Символическая сборная недели Лиги чемпионов по версии WhoScored: Андрей Лунин («Реал» Мадрид), Ян Матсен («Боруссия» Дортмунд), Начо Фернандес («Реал» Мадрид), Эрик Дайер, Йозуа Киммих (оба — «Бавария»), Брэдли Баркола («Пари Сен-Жермен»), Юлиан Брандт, Марсель Забитцер (оба — «Боруссия» Дортмунд), Усман Дембеле, Килиан Мбаппе (оба — «Пари Сен-Жермен»), Никлас Фюллькруг («Боруссия» Дортмунд).

Напомним, по итогам 1/4 финала в следующую стадию вышли «Пари Сен-Жермен», «Боруссия» Дортмунд, «Бавария» и «Реал» Мадрид. Первые матчи полуфинала Лиги чемпионов пройдут 30 апреля и 1 мая, ответные — 7 и 8 мая.

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