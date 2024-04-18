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Манчестер Сити — Реал Мадрид — 1:1 (пенальти — 3:4), обзор ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов, 17 апреля 2024

«Сити» «возил» «Реал» 120 минут. А матч выиграл Лунин
Григорий Телингатер
Вратарь затащил в серии пенальти
Аудио-версия:
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Вратарь затащил в серии пенальти и вывел «Мадрид» в полуфинал Лиги чемпионов.

Встреча «Сити» и «Реала» — досрочный финал Лиги чемпионов, судя по статусу команд и их игре. И если сначала англичане добились ничьей на чужом поле, то в ответном матч не смогли справиться с гостями.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Родриго – 12'     1:1 Де Брёйне – 76'    

Первые 10 минут встреча складывалась крайне аккуратно. Обе команды старались контролировали мяч без риска. А затем «Реал» поймал соперника… даже не то чтобы на контратаке. Беллингем был вынужден пару раз прокинуть мяч в сторону своих ворот. Казалось, что острота момента ушла, однако затем Винисиус с правого фланга прострелил вдоль ворот на Родриго. Его первый удар заблокировал Эдерсон, но со второй попытки нападающий забил своему соотечественнику.

Родриго забивает гол в ворота «Сити»

Родриго забивает гол в ворота «Сити»

Фото: Кадр из трансляции

После такого преимущество «Сити» по игре стало безусловным. Хотя точнее будет сказать инициатива. В оставшееся до перерыва время счёт по ударам — 11:2 в пользу «Сити». В том числе несколько раз хозяева были действительно близки к голу.

При навесах Холанд старался располагаться рядом с Начо, который хуже играет головой (да и вообще менее плотно опекает), чем Рюдигер. Снова не смог выйти в основе Милитао, который, видимо, всё ещё не набрал форму после травмы «крестов». «Сити» в целом много играл на Холанда, и в одном из эпизодов ему не хватило буквально сантиметров. После удара головой мяч попал в перекладину.

Удар Эрлинга Холанда головой

Удар Эрлинга Холанда головой

Фото: Stu Forster/Getty Images

После перерыва «Сити» стал больше давить левым флангом, потому что правый защитник «Реала» Карвахаль с 38-й минуты играл с жёлтой карточкой. Хозяева создавали перегрузы в его зоне, но мадридцы действовали компактно и успевали друг друга подстраховать.

Время шло, а «Сити» всё никак не мог забить. Владение каждый раз наталкивалось на низкий блок обороны «Реала». Ещё и голевых моментов у команды Гвардиолы стало меньше, чем в первом тайме. Тренер выпустил своего главного дриблёра Доку. И вот тогда «Сити» всё-таки сравнял счёт. Именно бельгиец обвёл Вальверде и прострелил низом, а Рюдигер не смог нормально вынести мяч. В результате Де Брёйне забил из вратарской.

Момент с голом Кевина Де Брёйне

Момент с голом Кевина Де Брёйне

Фото: Кадр трансляции

Следом у «Сити» появилось ещё несколько хороших моментов. В том числе у того же Де Брёйне, но на этот раз он не попал в ворота. Показалось, что хозяева поймали кураж — Бернарду Силва даже сыграл пяткой в чужой штрафной. Но больше голов в основное время мы так и не увидели. Хотя статистика по угловым за 90 минут впечатляет — 15:0.

Дважды сыграв вничью в основное время, командам пришлось выяснять отношения в дополнительных овертаймах по 15 минут. «Сити» плотно придавил «Реал» и господствовал по всему полю, кроме чужой штрафной. Контратаки гостей мало что давали мадридцам. В одном из эпизодов Уолкер так классно поставил корпус Винисиусу, что Араухо перед классико стоило взять блокнотик и по пунктам записать каждое движение англичанина. Кажется, Кафу что-то знал, когда в интервью «Чемпионату», перечисляя лучших правых защитников современности, в первую очередь назвал именно Уолкера.

А вот что ещё рассказал двукратный чемпион мира:
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Судьба путёвки в полуфинал решалась в серии пенальти. «Реал» не реализовал свой первый же удар с точки — Эдерсон справился с Модричем. Затем уже «Сити» дважды подряд не забил. Лунин справился с ударами и Силвы, и Ковачича. Этого оказалось достаточно для выхода в 1/2 финала. «Сити» выглядел лучше, но дальше прошёл «Реал». Кажется, мы такое уже видели.

Как вышло, что этот вингер зажигает в «Реале», а не «Сити»?
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