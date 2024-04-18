Райс — о поражении «Арсенала» от «Баварии»: это больно, мы расстроены

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс высказался о вылете «канониров» из Лиги чемпионов. Напомним, «Арсенал» уступил «Баварии» (0:1) в ответном матче 1/4 финала.

«Это футбольный клуб «Арсенал», один из крупнейших клубов в мире. Мне больно. Мы расстроены, но у нас молодая команда. Нам нужно твёрдо стоять на ногах, впереди матч с «Вулверхэмптоном», где мы должны будем проявить реакцию», — приводит слова Райса известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Матч между «Баварией» и «Арсеналом» состоялся накануне, 17 апреля. Команды играли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Данни Маккели (Нидерланды). Хозяева одержали победу в матче со счётом 1:0 (3:2 по сумме двух матчей).