Первая лига представила символическую сборную 27-го тура

Опубликована символическая сборная 27-го тура Мелбет Первой лиги. В неё попали три футболиста из красноярского «Енисея» и по два — из московской «Родины», ярославского «Шинника» и «Тюмени».

Символическая сборная 27-го тура Первой лиги:

Вратарь: Александр Довбня («Шинник»);

Полевые игроки: Александр Масловский («Енисей»), Никита Печёнкин («Тюмень»), Виталий Стежко («Енисей»), Марсиньо («Родина»), Эгаш Касинтура («Динамо» Махачкала), Михаил Петров («Тюмень»), Игорь Горбунов («Торпедо»), Астемир Гордюшенко («Родина»), Александр Ломакин («Енисей»), Игорь Андреев («Шинник»);

Тренерский штаб: «Шинник»;

12-й игрок: «Черноморец».

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет махачкалинское «Динамо». Команда набрала 47 очков за 26 матчей. На втором месте располагается тольяттинский «Акрон» (46).