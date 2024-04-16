Новое яркое заявление Калешина и падение лидера в таблице. В Первой лиге — огонь!

С 13 по 15 апреля прошёл тематический тур Мелбет Первой лиги в стиле мультсериала «Простоквашино». Соцсети лиги пестрели мультяшным контентом, Шарика и Матроскина даже можно было услышать во время трансляций. И немало событий произошло на полях «Лучшей лиги мира»: ещё один разгром в красноярском манеже, ещё одна огненная речь Калешина, ещё один провал «Химок». И не только это.

Гол тура: Виталий Стежко («Енисей»). Пресс-конференция тура: Евгений Калешин («Алания»)

Лучшая команда марта разрывает и в апреле! «Енисей» обыграл «Аланию» со счётом 4:1 — второй подряд ранний красноярский матч завершается с таким результатом. 30 марта «Химки» капитулировали ровно так же, как и команда Калешина. Только в этот раз, по сути, всё было решено всего за 26 минут. За это время «Енисей» успел отгрузить три мяча в ворота Солдатенко и заставить голкипера то ли аплодировать команде Тихонова, то ли иронично хлопать в ладоши из-за действий защитников «Алании».

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

На 62-й минуте центральный защитник красноярцев Стежко сотворил красоту. Он шикарно подстроился под подачу Дениса Тихонова с углового и акробатическим ударом послал мяч под перекладину. Победитель в номинации «Гол тура».

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

На 85-й минуте Ислам Машуков стал автором единственного мяча «Алании» и сократил отставание от лидеров гонки бомбардиров Джонатана Окоронкво и Ивана Тимошенко. У них по 13 мячей, у Ислама — 11.

В добавленное время «Енисей» мог запросто забить пятый. После ошибки соперника Максим Савельев обошёл Солдатенко, но попал в штангу, пробив по пустым воротам. Ростислав ещё и спас свою команду в кошачьем прыжке после добивания Тихонова.

Евгений Калешин Фото: vk.com/fcalania

На пресс-конференции после матча Калешин сказал, что «Аланию» ждёт перестройка:

«Думаю, с этим позором нам придётся оставаться жить. В принципе, нужно донести до общественности, что я встречался в Красноярске с владельцем клуба. Он как опытный человек, понимающий тренды, понимал, к чему всё идёт. И можно официально объявить, что команда уходит, даже не команда, а клуб уходит в перестройку. Это коснётся всех аспектов работы клуба, руководящего состава, тренерского состава и, естественно, футболистов.

Поэтому сегодня это водораздельный матч, который определил две части. Команда, которая успешно играла на протяжении нескольких дней, прекращает своё существование как вид, потому что она не способна ничего решить. Ну, естественно, что остальные все потянутся как ниточки: и тренерский штаб, и все.

Никто, естественно, ответственности не снимает. Если команда не может в девять утра сыграть, это вопрос к тренеру. Но и футболисты должны тоже взять на себя ответственность, разделить её вместе. Потому что выходят играть игроки, а у них где-то не хватает. Но глобально команда прошла своё окно возможностей в нынешнем состоянии. И поэтому нужна перестройка. Владелец к этому готов. Он меня поставил в известность».

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на YouTube-канале Первой лиги.

Провал тура: «Химки»

Ещё одно неожиданное поражение «Химок». На этот раз – от «Шинника». Один из лидеров чемпионата уступает в трёх из четырёх последних туров и теряет первое место. 13 апреля всё решил гол Игоря Андреева, который успешно протолкнул мяч мимо тёзки Обухова в середине второго тайма. В конце матча даже кипер «Химок» побежал штурмовать ворота ярославцев, но безуспешно.

«Шинник» выигрывает второй матч кряду и ещё сильнее отодвигается от зоны вылета. А у Андреева девять голов в этом сезоне, как у Ломакина из «Енисея» и Руденко из «Химок». Выше них в списке бомбардиров Ислам Машуков, Иван Тимошенко и Джонатан Окоронкво.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на YouTube-канале Первой лиги.

Команда тура: «Динамо» Махачкала

Махачкала торжественно поднялась на самый верх турнирной таблицы. «Динамо» воспользовалось осечками «Химок» и «Акрона», разгромив «Нефтехимик» со счётом 3:0. Первый тайм был равным. Однако перед перерывом Эгаш Касинтура подоспел на добивание после классного выстрела Крачковского, до которого дотянулся вратарь Нижнекамска Голубев.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Ключевые эпизоды матча произошли в начале второго тайма. Сундуков добил мяч в ворота «Нефтехимика», прыгнув словно «летучий голландец» ван Перси на ЧМ-2014. А спустя несколько минут Бердников получил красную карточку за фол на Касинтуре и похоронил шансы команды Новикова продлить восьмиматчевую беспроигрышную серию. В конце встречи лучший бомбардир «Динамо» Сердеров расстрелял Голубева. Кстати, голевую отдал Касинтура — махачкалинский Мбаппе, как окрестил его один из пользователей в комментариях под новостью о результате матча.

Болельщик тура: Никита Кокарев («Арсенал»)

В прошлом туре «Арсенал» потерял вратаря Никиту Кокарева. В матче с «Химками» прервалась его «сухая» серия, он не пропускал 812 минут, а спустя несколько минут после этого Никита получил красную карточку и дисквалификацию на матч со СКА. Но Кокарев не потерялся. Он зажигал на фанатском секторе.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Арсенала».

И его поддержка помогла. «Арсенал» выиграл — 1:0. Михаил Левашов, легенда тульского футбола, отыграл «на ноль». Единственный мяч на счету не менее легендарного 34-летнего Сергея Ткачёва. В своё время он играл за ЦСКА, «Локомотив», «Крылья». На подборе после стандарта Ткачёв аккуратно издали уложил мяч в ближний угол.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Другие матчи 27-го тура Первой лиги

«Черноморец» — «Акрон»

Ещё одна интереснейшая вывеска 27-го тура. Один из лидеров приехал в гости в Новороссийск, где зрители хорошо ходят на футбол, а местный «Черноморец» идёт с серией из четырёх побед. Однако ей было суждено прерваться, как и серии Антона Антонова, который забивал в трёх турах кряду. Ведь «Черноморец» и «Акрон» сыграли вничью — 0:0, как и в первом круге.

Хотя и те, и другие могли нанести решающий удар. Несмотря на это, тольяттинцы единолично возглавили таблицу благодаря победе «Шинника» над «Химками». Правда, в понедельник, 15 апреля, «Динамо» Махачкала, как мы уже знаем, перехватило лидерство.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на YouTube-канале Первой лиги.

«Родина» — «Ленинградец»

«Родина» была фаворитом. И уверенно взяла три очка. Москвичи выиграли пять из шести матчей после рестарта чемпионата. Лишь с «Соколом» сыграли вничью в прошлые выходные. Главный герой вечера — Астемир Гордюшенко. Он нанёс больше всех ударов в створ (5), и его дубль решил исход встречи — 2:0.

Команда Франка Артиги остаётся одним из главных претендентов на прямой выход в РПЛ. А вот «Ленинградец» так ни разу и не выиграл этой весной. Отрыв от зоны вылета — одно очко.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на YouTube-канале Первой лиги.

«Сокол» — «Торпедо»

Тут, как и в Красноярске, всё было решено быстро. Уже к 16-й минуте автозаводцы вели со счётом 2:0. И Стефанович, и Горбунов отличились после классных комбинаций, в которых активно поучаствовал 21-летний Шамкин. Позже Шамкин ещё и пальнул в штангу.

В конце матча у ворот «Торпедо» было два интересных момента. Сначала Молодцов угодил в штангу, при этом экс-игрок «Амкала» и 2DROTS Матвей «Мотя» Ивахнов мог бы добить в пустые, если бы подстроился. Потом всё тот же Молодцов мощно выстрелил в ближнюю девятку, но Бабурин вытащил. В конечном счёте Егор сохранил свои ворота в неприкосновенности.

«Соколу» предстоит серьёзная борьба за выживание. «Если игроки хотят просто отбыть своё время, тогда есть другие направления, Россия большая», — сказал тренер саратовцев Бага на послематчевой пресс-конференции.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на YouTube-канале Первой лиги.

«Кубань» — «КАМАЗ»

На неделе между турами Роберт Евдокимов сменил Вадима Евсеева на посту главного тренера «Кубани». И что за начало! Уже на второй минуте хавбек Краснодара Левин зряче замкнул подачу и открыл счëт в матче с «КАМАЗом». Однако челнинцы быстро ответили. На 17-й минуте Полюткин сравнял.

В конце концов «КАМАЗ» дожал соперника на 88-й минуте. Мануйлов вырвал победу. «Кубань» и «Волгарь» — главные претенденты на вылет. Челны чувствуют себя гораздо безопаснее с отрывом в восемь очков от красной зоны.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на YouTube-канале Первой лиги.

«Волгарь» — «Тюмень»

Наконец-то прервалось тюменское засушье. Команда Игоря Меньщикова не забивала шесть туров кряду и стала последней, кто поразил ворота соперника после рестарта чемпионата. Теперь у всех 18 клубов Первой лиги есть хотя бы один гол после зимней паузы. Более того, «Тюмень» выиграла — 2:1. А вот ситуация в Астрахани выглядит удручающей. «Волгарь» — один из главных кандидатов на вылет. Команда Сергея Павлова плетётся на последнем месте.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на YouTube-канале Первой лиги.