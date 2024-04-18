Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Ливерпуль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ледяхов: с «Зенитом» «Спартак» ничего не мог создать в атаке — без Промеса есть проблемы

Ледяхов: с «Зенитом» «Спартак» ничего не мог создать в атаке — без Промеса есть проблемы
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов высказался об ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России красно-белых с «Зенитом». Встреча завершилась вничью — 0:0. По сумме двух матчей дальше прошёл «Зенит» (2:1).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
17 апреля 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Моменты за всю игру в принципе были только у «Зенита». Вратарь «Спартака» выглядел очень убедительно, спас несколько эпизодов. Абаскаля нет всего три дня в команде, а уже про раскрепощённость говорят. В атаке с «Зенитом» ничего не могли создать. Рано ещё что-то говорить.

Промес — знаковая фигура, и он образовывал атаку команды. Когда его нет, есть определённые проблемы. «Спартаку» надо доиграть сезон и комплектовать линию атаки», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Абаскаль ушёл — Джикия вернулся! Но «Спартак» не проиграл «Зениту» благодаря Максименко
Абаскаль ушёл — Джикия вернулся! Но «Спартак» не проиграл «Зениту» благодаря Максименко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android