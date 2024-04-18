Ледяхов: с «Зенитом» «Спартак» ничего не мог создать в атаке — без Промеса есть проблемы

Бывший тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов высказался об ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России красно-белых с «Зенитом». Встреча завершилась вничью — 0:0. По сумме двух матчей дальше прошёл «Зенит» (2:1).

«Моменты за всю игру в принципе были только у «Зенита». Вратарь «Спартака» выглядел очень убедительно, спас несколько эпизодов. Абаскаля нет всего три дня в команде, а уже про раскрепощённость говорят. В атаке с «Зенитом» ничего не могли создать. Рано ещё что-то говорить.

Промес — знаковая фигура, и он образовывал атаку команды. Когда его нет, есть определённые проблемы. «Спартаку» надо доиграть сезон и комплектовать линию атаки», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.