Российская Премьер-Лига поздравила «Динамо» с днём рождения

Российская Премьер-Лига в своём телеграм-канале опубликовала поздравления спортивному обществу «Динамо» и одноимённому футбольному клубу.

«101 год исполняется спортивному обществу «Динамо» и одноимённому футбольному клубу. Поздравляем всех болельщиков, игроков и работников «Динамо» с годовщиной, желаем спортивных успехов и огненного футбола», — гласит сообщение пресс-службы лиги.

«Динамо» — один из старейших футбольных клубов России и один из самых успешных российских клубов по количеству титулов за всю историю. Свой последний трофей бело-голубые завоевали в 1995 году, выиграв Кубок России. В сезоне-1971/1972 «Динамо» стало первым клубом из Советского Союза, которому удалось выйти в финал еврокубка. Главным тренером бело-голубых с лета прошлого года является чешский специалист Марцел Личка.