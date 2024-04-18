«Спартак» опубликовал заявление в честь 102-летия клуба

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Московский «Спартак» в социальных сетях опубликовал заявление, посвящённое дню рождения клуба. Сегодня, 18 апреля, 102 года с даты основания «Спартака». Клуб обратился к ветеранам, действующим футболистам и болельщикам.

«18 апреля 1922 года предшественник «Спартака» команда МКС (Московский кружок спорта) провела свой первый футбольный матч. И вот уже больше столетия продолжается красно-белая история, полная трофеев и рекордов.

«Спартак» остаётся самым титулованным клубом страны: в коллекции наших побед 22 чемпионских звания и 14 кубков страны.

Сегодня мы желаем крепкого здоровья и долголетия нашим дорогим ветеранам. Ждём новых ярких побед от футболистов, пришедших им на смену. Верим в воспитанников академии имени Фёдора Черенкова.

И, конечно, мы гордимся миллионами верных и преданных спартаковских болельщиков!

С днём рождения, «Спартак», — написано в заявлении клуба.