Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Ливерпуль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пятый сезон Медиалиги: расписание матчей 1-го тура, кто с кем играет, когда начало

Медиалига, пятый сезон: расписание матчей 1-го тура
Комментарии

Завтра, 19 апреля, стартует пятый сезон Медийной футбольной лиги. Матчем открытия турнира станет противостояние «Чисто Питера» (медийный клуб «Зенита») и «Амкала» (одного из родоначальников медиафутбола в России).

Полное расписание матчей 1-го тура 5-го сезона МФЛ:

  • 19 апреля, 18:00 мск. «Чисто Питер» — «Амкал»;
  • 20 апреля, 12:00 мск. «Матч ТВ» — GOATS;
  • 20 апреля, 14:00 мск. 2DROTS — ФК «10»;
  • 20 апреля, 18:00 мск. D Media — «Народная команда»;
  • 20 апреля, 21:00 мск. Fight Nights — «Рома»;
  • 21 апреля, 14:00 мск. FC BUS — ФК «Деньги»;
  • 21 апреля, 17:00 мск. «БроукБойз» — «Эгриси»;
  • 21 апреля, 21:00 мск. «Родина Медиа» — «Титан».

Напомним, победителем первых двух сезонов Медиалиги стали 2DROTS, третий сезон выиграла «Родина Медиа», четвёртый сезон — «Титан».

Всё, что нужно знать о новом сезоне МФЛ:
Огромный призовой фонд и необычные правила. Всё о пятом сезоне Медиалиги
Огромный призовой фонд и необычные правила. Всё о пятом сезоне Медиалиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android