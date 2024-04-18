Медиалига, пятый сезон: расписание матчей 1-го тура

Завтра, 19 апреля, стартует пятый сезон Медийной футбольной лиги. Матчем открытия турнира станет противостояние «Чисто Питера» (медийный клуб «Зенита») и «Амкала» (одного из родоначальников медиафутбола в России).

Полное расписание матчей 1-го тура 5-го сезона МФЛ:

19 апреля, 18:00 мск. «Чисто Питер» — «Амкал»;

20 апреля, 12:00 мск. «Матч ТВ» — GOATS;

20 апреля, 14:00 мск. 2DROTS — ФК «10»;

20 апреля, 18:00 мск. D Media — «Народная команда»;

20 апреля, 21:00 мск. Fight Nights — «Рома»;

21 апреля, 14:00 мск. FC BUS — ФК «Деньги»;

21 апреля, 17:00 мск. «БроукБойз» — «Эгриси»;

21 апреля, 21:00 мск. «Родина Медиа» — «Титан».

Напомним, победителем первых двух сезонов Медиалиги стали 2DROTS, третий сезон выиграла «Родина Медиа», четвёртый сезон — «Титан».