Медиалига, пятый сезон: расписание матчей 1-го тура
Завтра, 19 апреля, стартует пятый сезон Медийной футбольной лиги. Матчем открытия турнира станет противостояние «Чисто Питера» (медийный клуб «Зенита») и «Амкала» (одного из родоначальников медиафутбола в России).
Полное расписание матчей 1-го тура 5-го сезона МФЛ:
- 19 апреля, 18:00 мск. «Чисто Питер» — «Амкал»;
- 20 апреля, 12:00 мск. «Матч ТВ» — GOATS;
- 20 апреля, 14:00 мск. 2DROTS — ФК «10»;
- 20 апреля, 18:00 мск. D Media — «Народная команда»;
- 20 апреля, 21:00 мск. Fight Nights — «Рома»;
- 21 апреля, 14:00 мск. FC BUS — ФК «Деньги»;
- 21 апреля, 17:00 мск. «БроукБойз» — «Эгриси»;
- 21 апреля, 21:00 мск. «Родина Медиа» — «Титан».
Напомним, победителем первых двух сезонов Медиалиги стали 2DROTS, третий сезон выиграла «Родина Медиа», четвёртый сезон — «Титан».
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