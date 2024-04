Огромный призовой фонд и необычные правила. Всё о пятом сезоне Медиалиги

Медийная футбольная лига — уникальный проект в российском и мировом спорте. За два года существования турнир приобрёл огромную популярность, десятки крупных спонсоров и сотни крутых медийных кейсов. Завтра (19 апреля 2024 года) стартует пятый сезон Медиалиги. Он будет кардинально отличаться от предыдущих как для зрителей, так и для участников.

Одно из главных изменений — расширение лиги. В пятом сезоне примут участие 20 команд. В прошлых сезонах число участников не превышало 16. Разумеется, дополнительные слоты в МФЛ появились не просто так. С каждым разом на попадание в турнир претендует всё больше интересных команд. Вот и в новом сезоне конкуренцию старичкам лиги планируют составить яркие новички.

Участники пятого сезона МФЛ

2DROTS

Чемпион первого и второго сезонов МФЛ, самый популярный медиаклуб на данный момент, круто проявили себя в Кубке России и в матчах с клубами РПЛ. Главные звёзды — тренер Дмитрий Кузнецов (легенда ЦСКА, играл в чемпионате Испании), футболисты Даниил Крапивников (Крап), Владислав Ослоновский (Слон), Станислав Манаев (Манна), Гаучо.

2DROTS Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Амкал»

Победитель Московского кубка селебрити, второй по популярности медиаклуб России, родоначальники медиафутбола (за них играли даже президенты 2DROTS до создания своей команды). Главные звёзды — Сослан Гатагов (тренер), футболисты и блогеры: Василий Маврин, Андрей Сибскана, Филипп Воронин (комик), Артемий Форзарезор, Фёдор Маслов.

«БроукБойз»

Шесть раз выходили в финалы медиафутбольных турниров — все шесть проиграли. Имеют в составе игроков сборной Ливии, экс-футболистов РПЛ Антона Соснина и Павла Яковлева. Известные медиаигроки — Виктор Блатов, Гриня, Илья Давыдов, Алишер Рахимов, Гиля. Главные медиаперсоны — президенты Артём Райзен и экс-журналист «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Артём Райзен и Дмитрий Егоров Фото: ФК Broke Boys

«Родина Медиа»

Победитель третьего сезона МФЛ, провернули один из самых громких трансферов межсезонья (подписали экс-игрока «Амкала» Прокопа). Имеют в составе бывшего игрока сборной России Дмитрия Тарасова и ряд звёзд — рэпера T-Killah, блогера Володю XXL и других. Главный тренер — Андрей Каряка.

«Титан»

Чемпион четвёртого сезона Медиалиги, в составе немало известных медиафутболистов — Вульф, Биря, Арби, Корж. Главный тренер — экс-игрок «Балтики» Шамиль Курбанов.

ФК «10»

Самый мощный продакшн в МФЛ, в жизни команды участвуют Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Игорь Джабраилов, Иван Абрамов и другие известные комики. Главные звёзды на поле — экс-футболисты 2DROTS Сергей Кутузов (Кутуз) и Александр Балашов (Бала), а также Брайн Идову, Евгений Помазан и другие игроки с профессиональным бэкграундом.

«Чисто Питер»

Медиаклуб «Зенита», активно привлекают людей из большого футбола. Главный тренер — Владислав Радимов, в одном из матчей на поле вышел Александр Медведев (председатель правления «Зенита»). Также к играм привлекались Максим Канунников, Анатолий Тимощук, Владимир Дядюн, Павел Погребняк и Александр Анюков.

«Чисто Питер» Фото: vk.com/media.league

Fight Nights

Команда известного бойцовского промоушена. Глава организации Камил Гаджиев принимает активное участие в жизни команды и даже иногда выходит на поле. Хедлайнеры состава — новичок Филипп Минаков и экс-футболист РПЛ Роман Павлюченко.

«Эгриси»

Президентом и главным медийным активом клуба был известный спортивный журналист Василий Уткин, который недавно ушёл из жизни. Единственная команда, в которой многие футболисты играют бесплатно — за идею и за эмблему. Самые популярные игроки — Павел Чепурин, Кирилл Воробьёв, Никита Топтыгин, Табриз Ибрагимов.

«Эгриси» Фото: ФК «Эгриси»

«Матч ТВ»

Медиаклуб федерального телеканала о спорте. В жизни команды плотно участвуют известные комментаторы (Константин Генич, Сергей Дурасов, Дмитрий Шнякин и другие).

«Народная команда»

Самобытный медиаклуб, который создали фанаты «Спартака». В составе есть воспитанники академии красно-белых, на трибунах их поддерживают активные фанаты московского клуба. Главные лица — Александр Маменко (экс-вратарь «Амкала») и бывшие игроки «Спартака» (Никита Баженов, Роман Шишкин и другие).

«Народная команда» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

ФК «Деньги»

Основатель клуба — бывший профессиональный боец Стас Малиев. В составе команды числится известный футбольный блогер Слава Черненко, а также один из лучших фристайлеров России Жан-Пьер Папен.

FC BUS

Команду создали братья Гатаговы, в составе есть экс-игроки из топ-клубов Медиалиги — например, Кирилл Дубников, Арсений Капитанов. Главный тренер — Виталий Миллер, ранее возглавлявший «Амкал». Руководит клубом Алан Гатагов, автор того самого комичного «финта Гатагова».

FC BUS Фото: ФК Bus/vk.com/media.league

GOATS

Команду создал рэпер Goody, известный по треку Panamera. В первых сезонах клуб привлекал ярких медиаперсон (например, Пашу Техника и Эльдара Джарахова).

«СКА-Ростов»

Новичок, которого взяли в лигу без отбора за счёт огромной популярности владельца клуба Василия Вакуленко (рэпер Баста). Уже подписали нескольких медиафутболистов — Комиса, Макея, Кашая и Рената Васиченко.

Баста Фото: vk.com/fcskarostov

D Media

Команда представляет целую страну — Беларусь. В составе есть бывшие профессиональные игроки — например, Андрей Воронков (99 матчей в Высшей лиге Беларуси, 62 матча в украинской Премьер-лиге). Главный тренер — Никита Букаткин (экс-игрок солигорского «Шахтёра» и других профессиональных клубов).

«Рома»

Чемпион первого в истории медиафутбольного турнира (МКС-2020). Команда стояла у истоков медиафутбола, в ней собраны качественные игроки (Никита Тарануха, Егор Лелюхин, Максим Лепский и другие) и популярные блогеры, которые отвечают за контент на бровке (Panda FX, Дима Фаворит, Денчик Фломастеров и Ромарой — основатель клуба).

Lotus

Команда одноимённого музыкального лейбла, обещают привлекать знаменитых исполнителей, уже подписали контракты с некоторыми медиафутболистами (например, с экс-игроком 2DROTS Ярошем и бывшим футболистом «Родины Медиа» Дехтером).

«Тандем»

Команду основал бывший вратарь «Броуков» и один из лучших киперов медиафутбола Иван Зириков, в составе уже есть экс-игроки РПЛ, которые ярко проявляли себя в Медиалиге (Георгий Тигиев, Виталий Дьяков, Сергей Давыдов и другие).

«Тандем» Фото: vk.com/media.league

«Кони»

Ранее команда называлась «ЦСКА Медиа», в её составе несколько популярных медиафутболистов (Мура, Поликарп) и известный боец Гаджи Автомат.

Групповой этап

Состав участников интригующий. Во многих командах есть бывшие профессиональные футболисты и другие известные личности: комики (Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Игорь Джабраилов, Иван Абрамов и другие), артисты (Баста, GOODY, T-Killah и другие), блогеры. Пятый сезон Медиалиги стартует 19 апреля и традиционно начнётся с группового этапа. Путём жребия команды были поделены на четыре группы.

Группа А: «Родина Медиа», «Титан», Fight Nights, «СКА-Ростов», «Рома».

Группа В: 2DROTS, ФК «10», FC BUS, ФК «Деньги», Lotus.

Группа С: «Амкал», «Чисто Питер», «Народная команда», D Media, «Тандем».

Группа D: «БроукБойз», «Эгриси», «Матч ТВ», GOATS, «Кони».

Пятый сезон Медиалиги

Выделить так называемую «группу смерти» из списка выше трудно — в каждой есть своя интрига и уникальная сюжетная линия. В группе А встретятся два последних чемпиона МФЛ, два ярких новичка и крепкий бойцовский коллектив Камила Гаджиева. В группе В основное внимание будет приковано к «Дротсам» и «Десятке», которые любят устраивать баталии на трансферном рынке. Главная интрига в группе С — насколько мощно будет выглядеть «Амкал», который никогда не заходил дальше полуфинала МФЛ. Также интересно будет посмотреть на зарубу команды фанатов «Спартака» и медиаклуба «Зенита». Хедлайнером группы D будут «Броуки». Помимо них, интересным выглядит противостояние «Эгриси» Василия Уткина, который недавно ушёл из жизни, и «Матч ТВ», в составе которого много воспитанников Уткина в комментаторском деле. В общем, каждая группа по-своему хороша.

Формат и нововведения пятого сезона Медиалиги

Важно отметить, что групповой этап пройдёт в не совсем обычном формате. Сначала команды сыграют друг с другом внутри групп, а потом проведут несколько туров с представителями других групп. Набор очков на групповом этапе стандартный: три очка за победу, одно — за ничью. Далее предусмотрен плей-офф.

Формат пятого сезона Медиалиги:

команды, занявшие 4-5-е места, играют между собой;

команды, занявшие 2-3-е места, играют стыковые матчи, победители которых отправятся в 1/4 финала;

команда, которая заняла первое место, отправляется напрямую в 1/4 финала;

второй этап: перекрёстные матчи с другими группами: A — B, A — C, A — D и так далее;

первый этап: каждая команда проводит по четыре матча внутри своей группы;

20 участников: четыре группы по пять команд;

Матчи четвёртых и пятых мест между собой задуманы не просто для количества. По итогам этого «утешительного плей-офф» будут определяться участники Кубка лиги — нового турнира, о котором пока мало что известно. Кроме того, со стадии четвертьфинала Медиалиги нас ожидают двухматчевые противостояния. В прошлых сезонах в плей-офф МФЛ команды выявляли сильнейшего в одном матче.

Нововведения коснулись и игровых правил. Появились «чистые пенальти» — нельзя добивать мяч в случае сейва вратаря или отскока от каркаса ворот. Если бьющий игрок не реализовал пенальти с первой попытки, назначается свободный удар от ворот. В силе остаются и прежние необычные правила медийного футбола.

Полный список нестандартных правил футбола в МФЛ:

челленджи на очки (между турами группового этапа проводятся необычные челленджи, в которых также можно заработать очки).

буллиталити (в послематчевых сериях не только пенальти, но и буллиты);

красный мяч — гол за два (можно взять его один раз за матч на три минуты);

чистое игровое время;

карточки-челленджи VAR (команда может запросить просмотр VAR один раз за тайм);

тайм-ауты (тренеры могут брать короткие перерывы один раз за тайм);

«чистые пенальти» в игровое время (нельзя добивать);

Николай Осипов президент Медиалиги «Новизна правил делает наш спорт гораздо более смотрибельным. Мы показываем тот же самый футбол с теми же профессионалами, тем же самым оборудованием, теми же самыми машинами ПТС, что и футбол классический, но делаем это немного с других ракурсов, с необычными графическими изображениями. Для нас зелёный прямоугольник — это сцена. И на ней футболисты — актёры в хорошем смысле. Кто-то делает свою работу хорошо посредством футбольного мастерства, а кто-то — благодаря творческому таланту. И вот этот симбиоз выглядит куда более понятно для молодого поколения, чем классический, например, футбол, который мы привыкли видеть».

Интересно, что организаторы Медиалиги рассматривали ещё два потенциальных новшества, но решили отложить их на следующие сезоны. Речь об оранжевой карточке (пограничное наказание между жёлтой и красной карточкой) и возможности вводить мяч из аута ногами.

Шансы команд на чемпионство

Прогноз итогов сезона Медиалиги — это как гороскоп (звучит правдоподобно, но сбывается не всегда). В медифутболе всё слишком стремительно меняется, а необычные правила добавляют элемент рандома. Пятый сезон обещает быть максимально непредсказуемым, но мы всё-таки постараемся оценить вероятность чемпионства каждой из команд.

Пятый сезон Медиалиги

По нашему мнению, в пятом сезоне Медиалиги будет «большая четвёрка» основных претендентов на чемпионство. Это 2DROTS, которые были чемпионом двух первых сезонов и соскучились по победам. Это «Родина Медиа», выигравшая третий сезон и провернувшая много крутых трансферов (Прокоп, Алексей Гасилин, Мура, Лобкарёв, Лёва из 2DROTS). Это «Броуки», которые регулярно выходят в финалы и проигрывают их (шесть финалов — шесть поражений). Также в эту категорию можно отнести «Амкал», который раньше был главным грандом медиафутбола, но в последнее время не впечатлял. «Амкал» провёл мощную трансферную кампанию, подписав Старостина, Оленченко, Швагирева, Маврина и Пичу. Пятый сезон МФЛ станет для команды турниром всей жизни.

Далее идёт «Десятка», которая качественно усилилась (Шера, Бала, Брайн Идову) и готова конкурировать с грандами прошлых лет. После команды Азамата Мусагалиева следует чемпион прошлого сезона — «Титан». Чемпионский состав «титановые» не смогли сохранить, но их амбиции по-прежнему высоки.

Средняя вероятность на успех у «Эгриси». Да, это бронзовый призёр прошлого сезона, но трагичная потеря Василия Уткина наверняка скажется на ребятах. «СКА-Ростов» Басты после неудачных результатов во Второй лиге тоже выглядит как потенциальный середняк. Похожая ситуация и с «Чисто Питером» — большой бюджет есть, но состав выглядит не настолько мощно, как у грандов. Подбор игроков Fight Nights также далёк от идеала после ухода ключевых футболистов. Бойцовская команда вряд ли выстрелит во втором сезоне подряд и дойдёт до полуфинала.

«Деньги», BUS и GOATS не первый сезон в МФЛ. Однако сейчас конкуренция будет максимально высокой, поэтому середнякам прошлых сезонов будет тяжело бороться за трофей.

Меньше всего шансов на триумф у группы новичков лиги (кроме «СКА-Ростов»). Большинство из них — новые команды, которым ещё только предстоит сыграться и прочувствовать на себе соревновательно-медийный футбол. Также скромны амбиции «Матч ТВ» и «Народной команды». Это два самобытных и душевных коллектива, но их концепция не позволит бороться за золото. У «Матч ТВ» не хватает профиков, в составе много комментаторов — они интересны в медийном плане, но пользу на поле вряд ли принесут. «Народная» старается придерживаться своей идеологии и регулярно выпускает играть фанатов «Спартака». Это крутая фишка, но она слабо совместима с чемпионскими амбициями.

Николай Осипов Фото: vk.com/media.league

К слову, президент МФЛ Николай Осипов в эксклюзивном интервью «Чемпионату» выделил тех же фаворитов, что и мы.

«Пятёрку фаворитов назвать не так сложно, — считает Николай. — Есть победитель Суперкубка, лучшая команда 2023 года — это «Родина Медиа». Есть двукратные чемпионы 2DROTS. Есть шестикратный финалист всех турниров, в которых они участвовали, но ни разу не побеждали, — это «БроукБойз». Всегда есть гранд под названием «Амкал», который сильно реформировался в этом году. И, мне кажется, уже права на ошибку у данной команды в глазах болельщиков нет. Безусловно, есть чемпион четвёртого сезона — «Титан». И всегда очень перспективная и самобытная, а в этом году ещё и очень сильная по составу команда «ФК 10». Вот эти шесть команд для меня явные фавориты».

Расписание матчей

В соцсетях Медийной футбольной лиги уже было опубликовано расписание матчей 1-го тура пятого сезона:

19 апреля, 18:00 мск. «Чисто Питер» — «Амкал»;

20 апреля, 12:00 мск. «Матч ТВ» — GOATS;

20 апреля, 14:00 мск. 2DROTS — ФК «10»;

20 апреля, 18:00 мск. D Media — «Народная команда»;

20 апреля, 21:00 мск. Fight Nights — «Рома»;

21 апреля, 14:00 мск. FC BUS — ФК «Деньги»;

21 апреля, 17:00 мск. «БроукБойз» — «Эгриси»;

21 апреля, 21:00 мск. «Родина Медиа» — «Титан».

Расписание матчей со 2-го по 5-й тур, в которых команды будут играть внутри своих групп, пока не обнародовано. Зато на жеребьёвке сразу были составлены пары перекрёстных матчей между представителями разных групп. Эти игры состоятся в 6-м, 7-м и 8-м турах МФЛ.

Пары на 6-й тур (группа А vs группа В; группа C vs группа D):

«Родина Медиа» — ФК «10»;

ФК «Деньги» — «Рома»;

«СКА-Ростов» — Lotus;

Fight Nights — 2DROTS;

FC BUS — «Титан»;

«Тандем» — «БроукБойз»;

«Амкал» — «Кони»;

«Народная команда» — «Матч ТВ»;

D Media — «Эгриси»;

«Чисто Питер» — GOATS.

Пары на 7-й тур (группа А vs группа С; группа В vs группа D):

«Титан» — D Media;

Fight Nights — «Амкал»;

«СКА-Ростов» — «Народная команда»;

«Рома» — «Чисто Питер»;

«Родина Медиа» — «Тандем»;

ФК «Деньги» — «Эгриси»;

2DROTS — «Матч ТВ»;

Lotus — GOATS;

ФК «10» — «БроукБойз»;

FC BUS — «Кони».

Пары на 8-й тур (группа А vs группа D; группа В vs группа C):

«Рома» — «Матч ТВ»;

«Титан» — «Кони»;

Fight Nights — GOATS;

«СКА-Ростов» — «БроукБойз»;

«Родина Медиа» — «Эгриси»;

2DROTS — «Народная команда»;

ФК «Деньги» — D Media;

FC BUS — «Амкал»;

ФК «10» — «Тандем»;

Lotus — «Чисто Питер».

Подводя итог: Медиалига назло всем хейтерам стремительно развивается. Из локального блогерского комьюнити медиафутбол дорос до полноценной отрасли спорта в России. В лигу заходят серьёзные спонсоры, известные личности и большие деньги. Так, призовой фонд пятого сезона составит 10 миллионов рублей, а финал МФЛ пройдёт на одном из стадионов ЧМ-2018 (возможно, даже в «Лужниках»). Тут напрашивается неоднозначный, но имеющий право на жизнь тезис: Россия — не совсем футбольная страна, но потихоньку становится медиафутбольной. Согласны?