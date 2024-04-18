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Салихова: повезло, что есть Слишкович, а то просили бы Эшуорта тренировать «Спартак»

Салихова: повезло, что есть Слишкович, а то просили бы Эшуорта тренировать «Спартак»
Владимир Слишкович
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала решение назначить и. о. главного тренера красно-белых Владимира Слишковича.

— Уместно ли сравнивать Слишковича и Карреру?

— Не надо ни с кем сравнить и проводить параллели. Видимо, план «Б» Малышева — это Слишкович.

Слишковичу удачи и полной концентрации на команде. Ещё повезло, что в критический момент есть он, кто исполняет обязанности главного тренера. А так бы Эшуорта попросили потренировать, — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, 14 апреля «Спартак» объявил о расторжении контракта с главным тренером Гильермо Абаскалем. Испанский специалист возглавлял команду с 2022 года.

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