Российские футболисты не включены в международные пулы допинг-тестирования

Председатель медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС) Эдуард Безуглов рассказал, что никто из российских футболистов не вошёл в число национальных или международных пулов допинг-тестирования.

«Ни одного футболиста из России в пулах тестирования нет. Ни в национальных, ни в международных. Перед чемпионатом мира по футболу 2018 года было шесть человек в пуле, но потом их убрали. Причём трое из них вообще к сборной не имели никакого отношения, и мы не знаем, почему они были включены в пул. Они не больше года побыли там, потом их убрали», — приводит слова Безуглова ТАСС.

Ранее, в 2018 году, в систему контроля ADAMS включались Георгий Джикия и Александр Кокорин.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.