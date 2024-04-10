ВАДА: с января 2023-го российских спортсменов на допинг проверили более 30 тысяч раз

Президент ВАДА Витольд Банька на генассамблее Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) рассказал, что начиная с января прошлого года российские спортсмены были проверены на допинг более 30 тысяч раз. По его словам, это обязательная практика перед всеми Олимпийскими играми, в том числе теми, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

«Если говорить про спортсменов из России, которые хотят быть допущены к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе, то они, помимо соответствия нашим критериям, подлежат соревновательному и внесоревновательному тестированию. Лучшие спортсмены из России должны быть включены в пул тестирования международных федераций или национальных антидопинговых агентств», — сказал Банька.

Отметим, что с января прошлого года по нынешний момент Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) собрало более 30 тысяч проб и отправило их в аккредитованные ВАДА лаборатории за пределами России.