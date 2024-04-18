Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Ливерпуль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Рубина» Рахимов дисквалифицирован на два матча РПЛ за оскорбительное поведение

Тренер «Рубина» Рахимов дисквалифицирован на два матча РПЛ за оскорбительное поведение
Аудио-версия:
Комментарии

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера казанского «Рубина» Рашида Рахимова на два матча чемпионата России за оскорбительное поведение в игре 24-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (0:2).

«За оскорбительное поведение в отношении соперника дисквалифицировать Рахимова на два матча. Один из которых – реальное исполнение санкций, второе – условное. Испытательный срок составляет один год. Также наложен штраф 50 тысяч рублей. Таким образом, Рахимов пропускает только матч с «Локомотивом».

В рапорте указано, что Рахимов в перерыве нецензурно оскорбил тренера Булатова. Мы запросили дополнительные рапорты судей. Главный и помощники судьи не слышали то, о чём говорил Рахимов, а вот Куликов и Сафьян слышали, как по окончании первого тайма по пути в раздевалку Разимов в нецензурной форме оскорбил Булатова.

В заседании мы выяснили, что перепалка началась ещё во время первого тайма, она была связана с трактовкой одного из нарушений. Перепалка продолжилась под трибунами. И одну фразу, которая носила ненормативный характер, Рахимов произнёс в адрес Булатова.

Сам Булатов в ходе заседания сказал, что он не высказывал какие‑либо ненормативные и оскорбительные выражения, и судья Сафьян подтвердил это. Рахимов извинился на заседании и сказал, что ему не присуще данное поведение. Он не рецидивист, у него не было прямых красных карточек. Мы это учли как положительную характеристику», — приводит слова председателя КДК Артура Григорьянца «Матч ТВ».

Материалы по теме
Источник: Осинькин извинился перед Рахимовым за слова своего помощника
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android