Тренер «Рубина» Рахимов дисквалифицирован на два матча РПЛ за оскорбительное поведение

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера казанского «Рубина» Рашида Рахимова на два матча чемпионата России за оскорбительное поведение в игре 24-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (0:2).

«За оскорбительное поведение в отношении соперника дисквалифицировать Рахимова на два матча. Один из которых – реальное исполнение санкций, второе – условное. Испытательный срок составляет один год. Также наложен штраф 50 тысяч рублей. Таким образом, Рахимов пропускает только матч с «Локомотивом».

В рапорте указано, что Рахимов в перерыве нецензурно оскорбил тренера Булатова. Мы запросили дополнительные рапорты судей. Главный и помощники судьи не слышали то, о чём говорил Рахимов, а вот Куликов и Сафьян слышали, как по окончании первого тайма по пути в раздевалку Разимов в нецензурной форме оскорбил Булатова.

В заседании мы выяснили, что перепалка началась ещё во время первого тайма, она была связана с трактовкой одного из нарушений. Перепалка продолжилась под трибунами. И одну фразу, которая носила ненормативный характер, Рахимов произнёс в адрес Булатова.

Сам Булатов в ходе заседания сказал, что он не высказывал какие‑либо ненормативные и оскорбительные выражения, и судья Сафьян подтвердил это. Рахимов извинился на заседании и сказал, что ему не присуще данное поведение. Он не рецидивист, у него не было прямых красных карточек. Мы это учли как положительную характеристику», — приводит слова председателя КДК Артура Григорьянца «Матч ТВ».