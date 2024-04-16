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Источник: Осинькин извинился перед Рахимовым за слова своего помощника

Источник: Осинькин извинился перед Рахимовым за слова своего помощника
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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин извинился перед Рашидом Рахимовым, возглавляющим казанский «Рубин», за слова своего помощника Сергея Булатова во время матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

Ранее Рахимов рассказал, что Булатов «послал его на три буквы». Появлялась информация, что тренер «Рубина» был удалён в перерыве матча за предложение Булатову подраться.

Встреча прошла в Самаре в воскресенье, 14 апреля. «Крылья Советов» одержали победу со счётом 2:0.

Позднее председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что КДК рассмотрит оскорбления Рашида Рахимова в адрес Сергея Булатова.

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