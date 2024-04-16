Источник: Осинькин извинился перед Рахимовым за слова своего помощника

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин извинился перед Рашидом Рахимовым, возглавляющим казанский «Рубин», за слова своего помощника Сергея Булатова во время матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

Ранее Рахимов рассказал, что Булатов «послал его на три буквы». Появлялась информация, что тренер «Рубина» был удалён в перерыве матча за предложение Булатову подраться.

Встреча прошла в Самаре в воскресенье, 14 апреля. «Крылья Советов» одержали победу со счётом 2:0.

Позднее председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что КДК рассмотрит оскорбления Рашида Рахимова в адрес Сергея Булатова.