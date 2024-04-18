Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Ливерпуль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Балтики» Осипов: наша задача — остаться в РПЛ без стыков

Полузащитник «Балтики» Осипов: наша задача — остаться в РПЛ без стыков
Комментарии

Полузащитник «Балтики» Александр Осипов высказался о турнирных задачах своей команды на нынешний сезон.

«Сейчас у «Балтики» задача остаться в РПЛ напрямую — без стыков, нужно набирать очки по максимуму в следующих играх. Качество игры, которое мы показываем весной в отдельных играх, даёт оптимизм, поэтому нам любой соперник по силам. Даже команды, которые находятся в верхней части турнирной таблицы, испытывают огромные проблемы в обороне. Этим можно спокойно воспользоваться, но вопрос уже в том, как мы это сделаем.

Для многих ребят из команды это первый опыт игры в РПЛ и борьбы за выживание. Но это наша работа, мы должны быть к этому готовы психологически и физически», — сказал Осипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Календарь РПЛ
Материалы по теме
Игрок «Балтики» Маляров: у нас нет вариантов, надо выбираться из зоны вылета
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android