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«Локомотив» не рассматривал Крассо. Игрока предложила клубу «Црвена Звезда»

«Локомотив» не рассматривал Крассо. Игрока предложила клубу «Црвена Звезда»
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Московский «Локомотив» ведёт поиск форварда для укрепления состава летом. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

При этом информация об активном интересе к нападающему «Црвены Звезды» Жан‑Филиппу Крассо не соответствует действительности. Форварда предложил «Локомотиву» сам сербский клуб.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Локомотив» интересуется Крассо.

В текущем сезоне чемпионата Сербии Жан‑Филипп Крассо провёл 23 матча, в которых забил семь мячей.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 37 очков за 23 матча. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 47 очков.

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