Агент Дзюбы: у Артёма 20 голевых действий в 30 матчах РПЛ за «Локо». Какие вопросы?

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, высказался о результативности своего подопечного.

«У Артёма 20 голевых действий в 30 матчах РПЛ за «Локо». Какие тут могут быть вопросы? Много у нас вообще футболистов в РПЛ с такой статистикой? Повторюсь ещё раз и закрою эту тему — Артём сконцентрирован на рабочем процессе, максимально выкладывается на тренировках и готов помогать клубу в рамках того игрового времени, которое ему выделит тренерский штаб», — приводит слова Гольдмана Sport24.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство «Локомотива» сомневается, стоит ли продлевать контракт с Артёмом Дзюбой. В качестве возможного варианта продолжения карьеры нападающий рассматривает китайский «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет Леонид Слуцкий. В нынешнем сезоне 35-летний форвард провёл 24 матча во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Действующий контракт Дзюбы с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2024 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в € 2,8 млн.