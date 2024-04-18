«Астон Вилла» обыграла «Лилль» в серии пенальти и вышла в 1/2 финала Лиги конференций

Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги конференций между французским «Лиллем» и английской «Астон Виллой». Команды играли на стадионе «Пьер-Моруа» (Вильнёв-д'Аск, Франция). Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Иван Кружляк (Словакия). Основное и дополнительное время матча закончилось со счётом 2:1(3:3 по сумме двух матчей). В серии пенальти сильнее оказалась «Астон Вилла» (4:3).

Счёт в матче на 15-й минуте открыл полузащитник хозяев, ранее выступавший за ЦСКА, Юсуф Языджи. Ему ассистировал защитник «Лилля» Габриэль Гудмундссон. На 68-й минуте удвоил преимущество хозяев полузащитник Бенжамен Андре. Ему ассистировал полузащитник Хакон-Арнар Харальдссон. На 87-й минуте забил защитник «Астон Виллы» Мэтти Кэш и сравнял счёт в матче по сумме двух встреч. В дополнительные 30 минут матча команды не забили голов. В серии пенальти сильнее оказалась «Астон Вилла».

Таким образом, по сумме двух встреч «Астон Вилла» проходит в 1/2 финала Лиги конференций, где встретится с победителем пары «Олимпиакос» — «Фенербахче».