Форвард «Астон Виллы» Олли Уоткинс: я положил глаз на «золотую бутсу»

Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс прокомментировал выездную победу в матче 33-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (2:0). На 87-й минуте он забил второй гол в матче с «канонирами».

«Я чувствовал, что мы с каждой минутой прибавляли в игре. Неудачные действия «Арсенала» были для нас мотивацией. Я был уверен, что у нас получится выиграть. Мы создавали много моментов и видели, что они начали уставать. Сегодня мы показали, что достойны путёвки в Лигу чемпионов.

Я забил после углового, когда все они рванули к краю штрафной, а я ждал, когда прилетит мяч и подумал, что, может быть, я упустил шанс, но когда вышел вратарь, он принял неверное решение, и у меня появился вариант, чтобы переиграть его. Это показывает, как далеко я продвинулся.Несколько лет назад, я, вероятно, не забил бы такого гола, но сейчас я очень собран в таких ситуациях. Как нападающий, я хочу много забивать и скажу честно, что я положил глаз на «золотую бутсу», — приводит слова а BBC.

«Золотая бутса» — футбольная награда, вручаемая ежегодно лучшему бомбардиру национальных чемпионатов стран, входящих в УЕФА.

28-летний Уоткинс в чемпионате Англии-2023/2024 провёл 32 матча и забил 19 голов. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров первенства, уступая лидерство форварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду (20 голов).