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Винисиус поделился эмоциями от выхода «Реала» в полуфинал Лиги чемпионов

Винисиус поделился эмоциями от выхода «Реала» в полуфинал Лиги чемпионов
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Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился эмоциями после победы в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:1, пен. 3:4), благодаря которой «сливочные» вышли в полуфинал этого турнира.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Родриго – 12'     1:1 Де Брёйне – 76'    

«Вот мы и попали в четвёрку лучших команд Европы!!! Снова!!! Кажется, это легко», — написал Винисиус в соцсети Х (ранее Twitter).

В матче с «Манчестер Сити» бразильский футболист отметился результативной передачей на соотечественника Родриго Гоэса. Винисиус был заменён на 102-й минуте матча. Его заменил Лукас Васкес.

Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов мадридский клуб сыграет с «Баварией». Первый матч между командами состоится 30 апреля в Мюнхене, ответная игра пройдёт 7 мая в Мадриде.

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