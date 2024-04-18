Винисиус поделился эмоциями от выхода «Реала» в полуфинал Лиги чемпионов

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился эмоциями после победы в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:1, пен. 3:4), благодаря которой «сливочные» вышли в полуфинал этого турнира.

«Вот мы и попали в четвёрку лучших команд Европы!!! Снова!!! Кажется, это легко», — написал Винисиус в соцсети Х (ранее Twitter).

В матче с «Манчестер Сити» бразильский футболист отметился результативной передачей на соотечественника Родриго Гоэса. Винисиус был заменён на 102-й минуте матча. Его заменил Лукас Васкес.

Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов мадридский клуб сыграет с «Баварией». Первый матч между командами состоится 30 апреля в Мюнхене, ответная игра пройдёт 7 мая в Мадриде.