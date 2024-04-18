«Я видел только одну команду на поле». Родри — о матче 1/4 финала ЛЧ с «Реалом»

Опорный полузащитник «Манчестер Сити» Родри поделился эмоциями после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», в котором «горожане» уступили «сливочным» в послематчевой серии пенальти (1:1, пен. 3:4).

«Я видел только одну команду на поле, если честно.

Что касается игры в обороне, то «Реал» здорово оборонялся. Они знают, как страдать. Но, я считаю, что с точки зрения моментов и всего остального, дальше должны были идти мы. В этом и есть сложность этого турнира. Я поздравляю соперника с проходом [в полуфинал]», — приводит слова Родри City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, благодаря этой победе мадридский клуб прошёл в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с мюнхенской «Баварией».