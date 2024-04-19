Пиоли объяснил поражение «Милана» в матче с «Ромой» в Лиге Европы

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение команды в ответном матче с «Ромой» в четвертьфинале Лиги Европы (1:2). По итогам двух матче «Рома» вышла в полуфинал турнира.

«Мы покидаем этот турнир с сожалением. «Рома» проявила больше качества и решимости в обоих матчах, поэтому они заслужили выход в полуфинал. Нам определённо не хватало качества, поскольку, помимо того, что, возможно, мы не создавали очень чётких моментов, у нас были ситуации в штрафной, из которых нам следовало бы извлечь больше пользы. Нам следовало бы обратить внимание на тот факт, что их количество сократилось до 10 человек, но у нас не хватило ни качества, ни решимости», — приводит слова Пиоли Football Italia.

В полуфинале Лиги Европы «Рома» встретится с «Байером».

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