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Пиоли объяснил поражение «Милана» в матче с «Ромой» в Лиге Европы

Пиоли объяснил поражение «Милана» в матче с «Ромой» в Лиге Европы
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение команды в ответном матче с «Ромой» в четвертьфинале Лиги Европы (1:2). По итогам двух матче «Рома» вышла в полуфинал турнира.

Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
18 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
2 : 1
Милан
Милан, Италия
1:0 Манчини – 12'     2:0 Дибала – 22'     2:1 Габбиа – 85'    
Удаления: Челик – 31' / нет

«Мы покидаем этот турнир с сожалением. «Рома» проявила больше качества и решимости в обоих матчах, поэтому они заслужили выход в полуфинал. Нам определённо не хватало качества, поскольку, помимо того, что, возможно, мы не создавали очень чётких моментов, у нас были ситуации в штрафной, из которых нам следовало бы извлечь больше пользы. Нам следовало бы обратить внимание на тот факт, что их количество сократилось до 10 человек, но у нас не хватило ни качества, ни решимости», — приводит слова Пиоли Football Italia.

В полуфинале Лиги Европы «Рома» встретится с «Байером».

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