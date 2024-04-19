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Широков: люди в РФС немного оторваны от земли. Газпромовские деньги вскружили головы

Широков: люди в РФС немного оторваны от земли. Газпромовские деньги вскружили головы
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Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА, «Краснодара», «Спартака» и сборной России Роман Широков высказался о сложностях при прохождении аттестации «Леон-Сатурном», где работает тренером.

«Они и сейчас есть. Я бы не сказал, что это прямо сложности. Непосредственно с ФНЛ никаких сложностей нет, потому что ребята находятся на земле и прекрасно понимают проблемы, которые есть. И осознают, что даже имеющиеся проблемы решаемы.

Но люди в РФС немного оторваны от земли. Газпромовские деньги, которые сыплются последние десять лет или больше, вскружили людям головы. Они думают, что так дальше и будет сыпаться, и можно просто щёлкать пальцами и легко решать любые проблемы. А это далеко не так. Пожелал бы РФС, чтобы они больше были на земле, а не в облаках витали», — сказал Широков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Полностью интервью с Романом Широковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время

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