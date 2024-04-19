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Чемпионат России по футболу: расписание 25-го тура сезона-2023/2024

Чемпионат России по футболу: расписание 25-го тура сезона-2023/2024
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Сегодня, 19 апреля, стартует 25-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей.

19 апреля, пятница:

19:00 мск. «Краснодар» — «Факел» (Воронеж).

20 апреля, суббота:

14:00 мск. «Рубин» (Казань) — «Локомотив» (Москва);
16:30 мск. «Балтика» (Калининград) — «Крылья Советов» (Самара);
19:30 мск. ЦСКА (Москва) — «Ахмат» (Грозный).

21 апреля, воскресенье:

14:00 мск. «Пари Нижний Новгород» — «Динамо» (Москва);
16:15 мск. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Оренбург»;
18:15 мск. «Сочи» — «Урал» (Екатеринбург);
20:30 мск. «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Спартак» (Москва).

В данный момент турнирную таблицу чемпионата России по футболу возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 47 очков в 23 играх. «Краснодар» с 43 очками — второй.

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