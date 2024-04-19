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Червиченко: в глубине души матч со «Спартаком» для Карпина принципиальный

Червиченко: в глубине души матч со «Спартаком» для Карпина принципиальный
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Бывшие президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался в преддверии матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Ростовом».

«Думаю, что в глубине души для Карпина матч со «Спартаком» принципиальный. Но не намного принципиальнее, чем обыграть тот же «Зенит» и «Краснодар». Карпин будет радоваться любому результату с любым лидером.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Результат матча «Ростов» — «Спартак» непредсказуем. «Ростов» вошёл в такую ситуацию, что ему очень надо продолжать свою беспроигрышную серию и движение вверх. «Спартаку» практически не надо ничего. «Спартак» не тяготеет от обязательности результата. Игроки не под прессом. Понятно, что ни вверх, ни вниз они не двинутся. Пару мест вверх — это то, что «Спартак» может вытянуть в этом сезоне. Когда команда на расслабоне, то может показать очень хорошую игру.

Матч с «Зенитом» для «Спартака» не был идеальным. Но они не проиграли и смотрелись неплохо. Играли все — не было предвзятости тренера. То, что у «Спартака» на поле могут выйти не только те, кто тебе нравится, а кто реально на сегодняшний день неплохо выглядит — добавляет команде плюсов», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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