Червиченко: в глубине души матч со «Спартаком» для Карпина принципиальный

Бывшие президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался в преддверии матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Ростовом».

«Думаю, что в глубине души для Карпина матч со «Спартаком» принципиальный. Но не намного принципиальнее, чем обыграть тот же «Зенит» и «Краснодар». Карпин будет радоваться любому результату с любым лидером.

Результат матча «Ростов» — «Спартак» непредсказуем. «Ростов» вошёл в такую ситуацию, что ему очень надо продолжать свою беспроигрышную серию и движение вверх. «Спартаку» практически не надо ничего. «Спартак» не тяготеет от обязательности результата. Игроки не под прессом. Понятно, что ни вверх, ни вниз они не двинутся. Пару мест вверх — это то, что «Спартак» может вытянуть в этом сезоне. Когда команда на расслабоне, то может показать очень хорошую игру.

Матч с «Зенитом» для «Спартака» не был идеальным. Но они не проиграли и смотрелись неплохо. Играли все — не было предвзятости тренера. То, что у «Спартака» на поле могут выйти не только те, кто тебе нравится, а кто реально на сегодняшний день неплохо выглядит — добавляет команде плюсов», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.