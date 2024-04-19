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Широков: «Спартаку» стоит сделать ставку на воспитанников — еврокубки всё равно не светят

Широков: «Спартаку» стоит сделать ставку на воспитанников — еврокубки всё равно не светят
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Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался о ситуации в московском «Спартаке».

«Я говорил про молодых спартаковцев — они там многие воспитанники. Их с детства натаскивают на то, что «Спартак» даже сегодня — это великая команда. Хотя это давно уже не так.

Нормальный клуб, но те же ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» за последние 20 лет выиграли намного больше трофеев. Всё равно говорят молодым спартаковцам, что они — самые лучшие. Конечно, у них это сидит в голове, и они хотят побеждать. Но пока, к сожалению для них, этого не происходит. Потому и говорю, что есть резон дать им возможность себя проявить. Не думаю, что таким составом они вывалятся за пятёрку. У ребят будет совершенно другая мотивация. Всё равно еврокубков в ближайшие два года не светит», — сказал Широков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

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