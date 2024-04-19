Игрок «Торпедо»: был бизнес-план — забить пять голов за «Жил Висенте» и уехать в «Порту»

Украинский нападающий московского «Торпедо» Руслан Червяков рассказал о времени, проведённом в португальском клубе «Жил Висенте».

«В академию «Валенсии» пришёл новый технический директор, а в основной команде назначили главным тренером Дженнаро Гаттузо. Он подписал контракт на пять лет и привёл с собой талантливых футболистов. Мне сказали, что тут много своих, у меня ничего не получится.

Принял для себя решение, что в Европе хорошо. Позвонил агентам и попросил пристроить куда-нибудь. Через некоторое время предложение: «Жил Висенте» из Португалии. Я так посмотрел… Пятое место чемпионата, играют в еврокубках. Подумал, что плюс-минус то же самое, что в Испании.

В U19 я сразу положил пять мячей в первой двусторонке, после чего мне предложили потренироваться с U23. Там уже более техничные парни. В итоге меня заявили за них. В молодёжном чемпионате забил пять мячей, в том числе «Порту», отдал четыре, пенальти заработал. У меня был бизнес-план (смеётся): забить пять мячей и уехать в «Порту». Но меня два месяца не могли заявить за «Жил Висенте».

Мне уже так плохо было. Каждый день: утром встаю, пробежка, обед, на который я не иду, потому что кормят ужасно, покупаю себе колбасу и хлеб, потом иду в раздевалку, оттуда 20 минут до поля. На стадионе, кстати, был небольшой зальчик со штангой, парой гантель и полусферами. Я один там оставался заниматься. Тренеры в шоке. Говорят: «Что-то ты напряжённый». Я им отвечаю: «Вы что, я тут тренируюсь, я тут стараюсь, хочу уехать от вас, мне надо забивать как можно больше!» — приводит слова Червякова пресс-служба клуба на официальном сайте.

19-летний Червяков стал футболистом московского «Торпедо» 4 августа 2023 года, куда он перешёл из португальского клуба «Жил Висенте». Ранее Руслан выступал за академии «Днепра», «Шахтёра» и молодёжную команду «Ингульца». Также форвард некоторое время находился в системе испанской «Валенсии».