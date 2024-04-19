Червиченко: «Спартаку» нужен новый тренер, но руководство не подготовилось к замене

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о ситуации с должностью главного тренера красно-белых.

«Моё мнение, что «Спартаку» нужен новый тренер, который посмотрел бы футболистов в деле. Хотя бы пять-шесть туров. Но, видимо, настолько плохо работает спортивный отдел или руководитель Малышев. Они не подготовились к замене тренера, либо внутри настолько глубокие разногласия, что не могут определиться с кандидатурой. Подчёркиваю, что это только мои догадки.

Наверное, кто-то из руководства хочет видеть отечественного специалиста, потому что с иностранцами не очень получается, а новый спортивный директор Амарал хочет затащить иностранца. Может быть, в этом плане нет взаимопонимания. Думаю, что здесь два момента: нет чёткого понимания, кого брать, и есть разногласия внутри. Всё как обычно — по-спартаковски», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.