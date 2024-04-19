Роман Широков назвал двух кандидатов на пост главного тренера «Спартака»

Экс-футболист «Спартака» Роман Широков назвал двух основных кандидатов на пост главного тренера красно-белых.

«Если исходить из логики и моего понимания, то либо Черчесов, либо Карпин. Но никак не этот последний персонаж. Мне вообще его Мост прислал. Это просто верх фантазии. Ладно бы у нас никого не было и мы были ограничены в выборе. Но даже для «Спартака» есть хорошие тренерские кадры со спартаковским прошлым и желанием возродить былое величие. Почему ими не пользоваться?

У нас часто говорят, что приходящие российские футболисты в «Зенит» не будут играть. В «Спартаке» вообще то же самое! Ставка-то там явно не на русских. В «Зените» хоть результат есть, а тут даже результата нет уже 20 лет. Со спартаковских ребят тоже нужно спрашивать, но примерно понимаю их состояние», – сказал Широков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.