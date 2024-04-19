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Юрий Матвеев: если «Урал» победит, «Сочи» практически теряет шансы остаться в РПЛ

Юрий Матвеев: если «Урал» победит, «Сочи» практически теряет шансы остаться в РПЛ
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Бывший главный тренер «Урала» Юрий Матвеев поделился мнением о грядущем матче 25-го тура чемпионата России, в котором екатеринбургский клуб сыграет с «Сочи». Матч состоится 21 апреля.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вылет «Урала» из Кубка им точно настроения не добавит. Хотя Кубок — одно, а чемпионат — другое. Я думаю, «Урал» подойдёт к игре во всеоружии, тем более на кону три очка.

Я не думаю, что для «Урала» игра будет тяжелее или легче. Для обеих команд эта игра тяжёлая, повторюсь, на кону три очка. Если «Урал» одержит победу, то «Сочи» практически теряет шансы остаться в Премьер-Лиге. Если выиграет «Сочи», то борьба там только начинается.

«Уралу» помогут победить «Сочи» надёжность в обороне и забитые голы. Точно будет ротация состава. На данный момент у команд не так густо очков, поэтому трудно сказать, кто предпочтительнее. Хотя «Сочи» после перерыва смотрится достаточно хорошо и в атаке, и в обороне. А «Урал» хорошо показал себя с московскими клубами. Я думаю, борьбы будет достаточно и много голов можно не ждать», — сказал Матвеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.

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