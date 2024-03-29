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Юрий Матвеев: десять лет Ионов не протянет, но в весенней части РПЛ должен помочь «Уралу»

Юрий Матвеев: десять лет Ионов не протянет, но в весенней части РПЛ должен помочь «Уралу»
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Бывший главный тренер «Урала» Юрий Матвеев высказался о нападающем команды Виктора Гончаренко Алексее Ионове.

«Конечно, десять лет Ионов не протянет в «Урале», но сейчас это квалифицированный и хороший футболист. Надеюсь, на таком тяжёлом этапе мастерство и опыт Алексея пригодится «Уралу». Он должен сказать своё слово в весенней части чемпионата», — сказал Матвеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершов.

Напомним, о подписании контракта с Ионовым «Урал» объявил в конце февраля. 12 декабря 2023 года стало известно об уходе Алексея из «Ростова». В нынешнем сезоне футболист принял участие в 14 матчах за жёлто-синих в чемпионате России по футболу и отметился одной результативной передачей.

Также на его счету три встречи в Фонбет Кубке России. Ранее футболист выступал также за «Краснодар», московские «Динамо» и ЦСКА, махачкалинский «Анжи», краснодарскую «Кубань» и санкт-петербургский «Зенит». В составе сборной России опытный футболист провёл более 30 игр и забил четыре мяча. Он выступал на чемпионате мира в 2014 году.

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