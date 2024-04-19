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В Москве будет реконструирован стадион «Локомотив»

В Москве будет реконструирован стадион «Локомотив»
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Исторический стадион «Локомотив», расположенный в районе Люблино (Москва), будет реконструирован. Об этом информирует сайт мэра Москвы Сергея Собянина.

«В 2024 г. на его месте появится большая игровая арена площадью более 7 тыс. кв. м с искусственным покрытием и подогревом – играть можно будет и летом, и зимой. Сбоку от основного поля будет размещено два малых тренировочных поля размером более 500 кв. м каждое. Чтобы за ходом игры было удобнее наблюдать, установят табло», — информируется на сайте Сергея Собянина.

Подчёркивается, что вокруг полей проложат беговую дорожку и покроют амортизирующим покрытием. Кроме того, будет организована спортивная площадка с силовыми тренажёрами и снарядами для воркаута. Вдоль дорожек будут установлены лавочки и урны.

«Территория стадиона будет оснащена системой ливневой канализации. Благодаря качественному наружному освещению, в том числе специальным спортивным прожекторам, – играть и тренироваться будет комфортно и в вечернее время», — отметил мэр Москвы.

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