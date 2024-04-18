«Локомотив» объявил о начале отбора в футбольную академию

Футбольный клуб «Локомотив» приглашает детей 2015, 2016 и 2017 гг. рождения принять участие в отборе в свою академию. Мероприятие пройдёт 25 мая 2024 года на «Сапсан Арене» с 10:00 до 15:00.
Фото: ФК «Локомотив»
Академия «Локомотива» — одна из лучших в России по количеству воспитанников, выступающих в элитных дивизионах европейских лиг. Образовательная программа академии включает в себя тренировки несколько раз в неделю, постоянную игровую практику, а также различные курсы, разработанные ментально-когнитивным отделом департамента развития молодежного футбола клуба.
Тренеры футбольной академии «Локо» — сертифицированные специалисты, которые помогут раскрыть потенциал каждого спортсмена, обучат ребят дисциплине и работе в команде, знают всё о футбольной тактике и физических нагрузках.
Среди выпускников академии: Дмитрий Баринов, Алексей и Антон Миранчуки, Рифат Жемалетдинов, Станислав Магкеев и многие другие.
Скачать анкету для участия в отборе можно на официальном сайте ФК «Локомотив».