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«Локомотив» объявил о начале отбора в футбольную академию

Футбольный клуб «Локомотив» приглашает детей 2015, 2016 и 2017 гг. рождения принять участие в отборе в свою академию. Мероприятие пройдёт 25 мая 2024 года на «Сапсан Арене» с 10:00 до 15:00.

Фото: ФК «Локомотив»

Академия «Локомотива» — одна из лучших в России по количеству воспитанников, выступающих в элитных дивизионах европейских лиг. Образовательная программа академии включает в себя тренировки несколько раз в неделю, постоянную игровую практику, а также различные курсы, разработанные ментально-когнитивным отделом департамента развития молодежного футбола клуба.

Тренеры футбольной академии «Локо» — сертифицированные специалисты, которые помогут раскрыть потенциал каждого спортсмена, обучат ребят дисциплине и работе в команде, знают всё о футбольной тактике и физических нагрузках.

Среди выпускников академии: Дмитрий Баринов, Алексей и Антон Миранчуки, Рифат Жемалетдинов, Станислав Магкеев и многие другие.

Скачать анкету для участия в отборе можно на официальном сайте ФК «Локомотив».