Клопп оценил шансы «Ливерпуля» на чемпионство в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о шансах команды на чемпионство в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

«Это явно не в наших руках. Я думаю, если мы выиграем все наши игры, то у нас будут хорошие шансы стать чемпионами. Если нет, тогда велика вероятность, что выиграет кто-то другой. Может быть, нам достаточно выиграть и пять матчей. Но никто не знает точно. Кто бы мог подумать, что «Арсенал» проиграет «Астон Вилле»? Теперь мы все сидим здесь и думаем, что «Манчестер Сити» выиграет все свои матчи. Да, такое случается довольно часто, но им предстоит сыграть много игр. У них будут и сложные соперники», – приводит слова Клоппа пресс-служба клуба.

После 33 туров английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице. В активе команды Гвардиолы 73 очка. Второе место занимает «Арсенал», тройку лидеров замыкает «Ливерпуль». Обе команды отстают от «горожан» на два очка.