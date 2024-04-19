Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клопп оценил шансы «Ливерпуля» на чемпионство в АПЛ

Клопп оценил шансы «Ливерпуля» на чемпионство в АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о шансах команды на чемпионство в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

«Это явно не в наших руках. Я думаю, если мы выиграем все наши игры, то у нас будут хорошие шансы стать чемпионами. Если нет, тогда велика вероятность, что выиграет кто-то другой. Может быть, нам достаточно выиграть и пять матчей. Но никто не знает точно. Кто бы мог подумать, что «Арсенал» проиграет «Астон Вилле»? Теперь мы все сидим здесь и думаем, что «Манчестер Сити» выиграет все свои матчи. Да, такое случается довольно часто, но им предстоит сыграть много игр. У них будут и сложные соперники», – приводит слова Клоппа пресс-служба клуба.

После 33 туров английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице. В активе команды Гвардиолы 73 очка. Второе место занимает «Арсенал», тройку лидеров замыкает «Ливерпуль». Обе команды отстают от «горожан» на два очка.

Материалы по теме
За «Ливерпуль» после Клоппа уже не страшно. Кто теперь будет рулить клубом
За «Ливерпуль» после Клоппа уже не страшно. Кто теперь будет рулить клубом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android