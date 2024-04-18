За «Ливерпуль» после Клоппа уже не страшно. Кто теперь будет рулить клубом

Предстоящим летом «Ливерпуль» ожидает большое событие: впервые с 2015 года у команды сменится главный тренер. Юрген Клопп покидает клуб, завершая свою великую историю в АПЛ. Однако руководство «Ливерпуля» понимает, как пройти этот период максимально безболезненно. И для этих целей вернуло человека, собиравшего команду Клоппа по частям.

Эдвардс получил широкую роль от владельца «Ливерпуля». Он поучаствует в создании мультиклубной структуры наподобие «Сити»

В начале марта «Ливерпуль» подписал контракт с Майклом Эдвардсом — бывшим спортивным директором клуба. Специалист в предыдущий заход привёл в команду Мохамеда Салаха, Садио Мане, Вирджила ван Дейка, Алисона, Фабиньо и других звёзд. Интересно, что назначение Клоппа в «Ливерпуль» — также отчасти работа Эдвардса. Он составлял на Юргена огромное досье, расписав не только тренерские, но и личностные качества немца.

Однако сейчас Эдвардс вернулся не в роли спортивного директора. Его полномочия стали шире. Он занял пост исполнительного директора по футбольным вопросам в Fenway Sports Group (инвестиционная компания, владеющая «Ливерпулем»). Майкл возьмёт на себя руководство операциями в рамках реструктуризации и будет отвечать за принятие ежедневных решений по делам клуба. Ранее этим занимался президент FSG Майк Гордон. Он остаётся в совете директоров, но сократит участие в жизни команды. Гордон живёт в Бостоне (США) и по этой причине хотел, чтобы его должность занял человек, находящийся ближе к Ливерпулю. А Эдвардс как раз живёт неподалёку от графства Мерсисайд.

Журналист The Athletic Дэвид Орнштейн сообщил, что Эдвардс за два года вне футбола отклонил 10 предложений, в том числе от «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Хотя и первые контакты «Ливерпуля» с функционером оказались неудачными. Тот также отклонял предложения, требуя больше полномочий и более значительную роль в структуре. После того как Эдвардс получил более высокую должность, Майкл согласился на возвращение.

Майкл Эдвардс Фото: liverpoolfc.com

Помогла настойчивость владельца «Ливерпуля» и босса FSG Джона Генри. Руководство клуба узнало о предстоящем уходе Клоппа ещё осенью 2023 года — тогда и начались контакты с Эдвардсом. А решающие переговоры состоялись в марте на конференции MIT Sloan Sports Analytics Conference (на ней менеджеры и аналитики обсуждают применение продвинутых технологий в профессиональном спорте) в Бостоне. Там же находится штаб-квартира FSG, в которой и состоялась встреча Генри с Эдвардсом. На ней владелец «Ливерпуля» предложил Майклу большую роль не только в клубе, а во всей структуре Fenway Sports Group. Компания хочет построить мультиклубную модель по типу City Football Group. Роль Эдвардса в этом — важнейшая. Это его и заинтересовало.

Майкл Эдвардс исполнительный директор «Ливерпуля» по футбольным вопросам «Я очень благодарен за предоставленную мне возможность занять руководящую должность в FSG. Я был поражён желанием и настойчивостью, которые они проявили, желая снова работать со мной. В «Ливерпуле» я буду наблюдать за проведением футбольных операций. Я знаю по личному опыту, какую замечательную работу проделал Майк Гордон, осуществляя ежедневный контроль от имени своих коллег-владельцев. В дальнейшем я с нетерпением жду возможности поработать с советом директоров FSG. Принимая на себя эту роль, я полностью осознаю, что она сопряжена с большими ожиданиями, и поэтому намерен выявлять, нанимать и впоследствии наделять полномочиями настоящих лидеров, которые соответствуют ценностям и амбициям клуба и смогут воплотить их в жизнь. Поскольку я ранее уже работал в «Ливерпуле», мне не нужно напоминать, сколько эмоций вкладывают в клуб болельщики в самом городе, а также по всей Великобритании и миру. Я с нетерпением жду возможности приступить к своим полномочиям».

Кстати, после возвращения Эдвардса в «Ливерпуль» журналисты спросили Клоппа на пресс-конференции, обсуждал ли с ним Майкл возможность продолжения работы в клубе. «Нет, потому что — и это важно для работы — он не тупой! Можете себе представить, что я сейчас изменю решение? Я такие вещи не говорю не подумав. Я всё ещё ухожу», — ответил немец.

Почему Эдвардс покидал «Ливерпуль»?

Эдвардс покинул «Ливерпуль» в 2022 году. Он отказался продлевать контракт ещё в 2021-м. Клуб уговаривал Майкла остаться, но он просто хотел отдохнуть. Также в СМИ появлялась информация о возможном напряжении между Эдвардсом и Клоппом. Однако в прощальном письме Майкл тепло отзывался о немце. А затем Эдвардс действительно отдыхал. Хотя попутно создал вместе с экс-главой аналитического отдела «Ливерпуля» Ианом Грэмом фирму Ludonautics. Она занимается помощью клубам во внедрении аналитической модели в управление.

Собственно, именно работа над собственной компанией увлекала Эдвардса в последнее время. Именно из-за неё он не хотел возвращаться к прежней работе, и ни одному из клубов не удавалось этого изменить. Боссы «Ливерпуля» же смогли заманить Эдвардса новым уровнем полномочий, которые не смог предложить ни один из конкурентов.

Эдвардс уже начал работу по реорганизации. У «Ливерпуля» появятся новый спортивный директор и шеф-скаут

Главный приоритет для Эдвардса на лето — перестройка «Ливерпуля». И дело не в смене половины состава, а в поиске нужных людей на руководящие должности. Подбор нового тренера и вопрос комплектации состава «Ливерпуля» — обязанность не Эдвардса, а именно спортивного директора. Ещё одна задача для Майкла — поиск клубов для мультиклубной структуры FSG, о чём говорилось ранее.

Со спортивным директором «Ливерпуль» уже определился. Им станет Ричард Хьюз, занимавший ранее аналогичную должность в «Борнмуте». Официальный сайт «Ливерпуля» сообщил, что новый спортдиректор приступит к обязанностям с 1 июня.

«Я невероятно горд получить такую возможность, — заявил Хьюз. — «Ливерпуль» — уникальный клуб. Люди правильно говорят о богатой истории команды, которой она может похвастаться, но меня также восхищает настоящее и будущее. Юрген Клопп построил выдающийся коллектив и вместе с тем развивал молодых игроков и привлекал их к первой команде, что также невероятно. Я полностью осознаю ответственность, возложенную на меня в связи с должностью. Моя задача — принимать правильные решения в работе с Майклом [Эдвардсом] и руководить уже существующей командой по футбольным операциям, а также персоналом на тренировочной базе. Именно в этом и заключается суть моей работы: вы должны принимать правильные решения, которые улучшают шансы побеждать и радовать болельщиков. Это то, что «Ливерпуль» делает на протяжении очень долгого времени».

Ричард Хьюз Фото: afcb.co.uk

Журналист The Telegraph Крис Баскомб отмечает, что Ричард получил большие полномочия, чтобы работать самостоятельно, а не быть исполнителем решений Эдвардса. Хьюз и Майкл — друзья, они работали ещё в «Портсмуте» в 2000-е (Хьюз был игроком, а Эдвардс — аналитиком).

Близкий к «Ливерпулю» журналист The Times Пол Джойс в своей статье рассказал несколько интересных деталей о Ричарде. Во время работы в «Борнмуте» он хотел подписать трёх игроков, которые в итоге оказались в «Ливерпуле»: Эндрю Робертсона, Харви Эллиотта и Джо Гомеса. Также Хьюз выделял Вирджила ван Дейка и Алисона, когда они выступали за «Селтик» и «Рому» соответственно. Но понимал, что подписать их в «Борнмут» нереально. Хьюз и Эдвардс часто советовались между собой по поводу различных трансферов. Разница в бюджетах «Борнмута» и «Ливерпуля» позволяла делать это без конкуренции. Например, Хьюз советовал Эдвардсу купить Алисона и Салаха.

Мохамед Салах и Алисон Бекер Фото: Michael Regan/Getty Images

Главные задачи нового спортивного директора на лето: поиск нового главного тренера и штаба для него, покупка и продажа футболистов, а также заключение новых соглашений с важными игроками. Главный кандидат «Ливерпуля» на роль сменщика Клоппа — Рубен Аморим («Спортинг»). В списке также фигурировали Хаби Алонсо (решил остаться в «Байере») и Роберто Де Дзерби из «Брайтона».

Интересно, что итальянца Хьюз хотел подписать ещё в «Борнмут» в 2022 году, но тогда его перехватил «Брайтон». Также новый спортивный директор «Ливерпуля» знаком с агентом Хаби Алонсо, так как тот работает и с главным тренером «вишен» Андони Ираолой. Правда, этот факт уже вряд ли сыграет на пользу клубу — по крайней мере, этим летом.

Большая задача для нового спортивного директора — решить вопрос с контрактами Мохамеда Салаха, Вирджила ван Дейка и Трента Александер-Арнольда. У всех троих соглашения истекают летом 2025 года. Салахом интересуются в Саудовской Аравии, а инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «Реал» рассматривает возможность приглашения Трента. Важно определиться с будущим футболистов предстоящим летом, чтобы не потерять их через год бесплатно.

В вопросе трансферов Хьюз взял к себе в команду помощника. Liverpool Echo сообщает, что с лета к работе в «Ливерпуле» приступит шеф-скаут «Борнмута» Марк Берчилл. Какую роль он займёт на «Энфилде», пока неясно, так как у клуба есть собственный главный скаут Барри Хантер, занимающий пост более 10 лет.

Уход Клоппа — большая проблема для «Ливерпуля». Но руководство делает всё, чтобы процесс перестройки прошёл наименее болезненно.