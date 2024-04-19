«Краснодар» — «Факел»: судья отменил гол Кордобы после проверки VAR

Сегодня, 19 апреля, проходит матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречаются «Краснодар» и воронежский «Факел». Игра проводится на стадионе «Краснодар». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу хозяев.

На 60-й минуте хозяева вышли вперёд. В их составе забил Виктор Са.

На 73-й минуте Джон Кордоба удвоил преимущество южан. Но после проверки VAR рефери Кирилл Левников отменил забитый мяч хозяев, так как форвард краснодарцев в ходе голевой атаки сыграл рукой.

В последний раз команды играли друг с другом в августе прошлого года. Тогда в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги была зафиксирована безголевая ничья. В двух встречах высшего российского дивизиона прошлого сезона команды также поделили очки. Сначала в Краснодаре «быки» и «Факел» сыграли вничью со счётом 2:2, а потом в Воронеже забили по три гола друг другу — 3:3.

По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице. «Факел» расположился на 11-й строчке.