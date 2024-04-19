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«Краснодар» — «Факел»: судья отменил гол Кордобы после проверки VAR

«Краснодар» — «Факел»: судья отменил гол Кордобы после проверки VAR
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Сегодня, 19 апреля, проходит матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречаются «Краснодар» и воронежский «Факел». Игра проводится на стадионе «Краснодар». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу хозяев.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2024, пятница. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Са – 60'     2:0 Кордоба – 86'    

На 60-й минуте хозяева вышли вперёд. В их составе забил Виктор Са.

На 73-й минуте Джон Кордоба удвоил преимущество южан. Но после проверки VAR рефери Кирилл Левников отменил забитый мяч хозяев, так как форвард краснодарцев в ходе голевой атаки сыграл рукой.

В последний раз команды играли друг с другом в августе прошлого года. Тогда в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги была зафиксирована безголевая ничья. В двух встречах высшего российского дивизиона прошлого сезона команды также поделили очки. Сначала в Краснодаре «быки» и «Факел» сыграли вничью со счётом 2:2, а потом в Воронеже забили по три гола друг другу — 3:3.

По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице. «Факел» расположился на 11-й строчке.

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