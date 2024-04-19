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Нахушев: «Ахмат» сделает правильные выводы после неприличного счёта в матче с «Балтикой»

Нахушев: «Ахмат» сделает правильные выводы после неприличного счёта в матче с «Балтикой»
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Бывший футболист «Краснодара» Руслан Нахушев высказался о поражении грозненского «Ахмата» от калининградской «Балтики» (1:7) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Ахмат» сделает правильные выводы. В клуб пришёл новый тренер — и сразу такой фейл. Вроде бы ничего не предвещало. Приехала команда, равная по силе — «Балтика». Она тоже борется за выживание. Но счёт, честно говоря, такой неприличный», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.

Напомним, матч 24-го тура РПЛ между калининградской «Балтикой» и «Ахматом» состоялся 13 апреля. Встреча прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась уверенной победой «Балтики» со счётом 7:1. После 23 туров Российской Премьер-Лиги калининградская команда располагается на 14-м месте в турнирной таблице.

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