Нахушев: «Ахмат» сделает правильные выводы после неприличного счёта в матче с «Балтикой»

Бывший футболист «Краснодара» Руслан Нахушев высказался о поражении грозненского «Ахмата» от калининградской «Балтики» (1:7) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Ахмат» сделает правильные выводы. В клуб пришёл новый тренер — и сразу такой фейл. Вроде бы ничего не предвещало. Приехала команда, равная по силе — «Балтика». Она тоже борется за выживание. Но счёт, честно говоря, такой неприличный», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.

Напомним, матч 24-го тура РПЛ между калининградской «Балтикой» и «Ахматом» состоялся 13 апреля. Встреча прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась уверенной победой «Балтики» со счётом 7:1. После 23 туров Российской Премьер-Лиги калининградская команда располагается на 14-м месте в турнирной таблице.