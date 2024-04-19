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Гюндоган: это нормально проиграть «ПСЖ», когда в команде много неопытных футболистов

Гюндоган: это нормально проиграть «ПСЖ», когда в команде много неопытных футболистов
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Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган высказался о вылете сине-гранатовых из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала турнира от «ПСЖ» (первый матч — 2:3, вторая игра — 1:4).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
1 : 4
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Рафинья – 12'     1:1 Дембеле – 40'     1:2 Vitinha – 54'     1:3 Мбаппе – 61'     1:4 Мбаппе – 89'    
Удаления: Араухо – 29' / нет

Это разочарование, которое можно использовать как мотивацию. Каждый игрок, особенно молодые игроки, могут использовать эту ситуацию в следующем году, чтобы стать лучше. Данный опыт пригодится, чтобы избежать предыдущих ошибок, которые, возможно, были совершены. Я играл в Лиге чемпионов на протяжении всей карьеры, наверное, 12 сезонов, может, больше, но выиграл этот трофей только раз.

Это нормально, что может случиться такой матч, как с «ПСЖ». Это нормально, особенно с учётом того, что в нашей команде есть молодые, быть может, не очень опытные игроки. Тем более когда речь идёт о плей-офф. Если посмотреть на предыдущие матчи плей-офф с «Наполи» или на игру в Париже, то станет понятно, что на самом деле мы справились довольно хорошо», — приводит слова Гюндогана COPE.

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