Гюндоган: это нормально проиграть «ПСЖ», когда в команде много неопытных футболистов

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган высказался о вылете сине-гранатовых из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала турнира от «ПСЖ» (первый матч — 2:3, вторая игра — 1:4).

Это разочарование, которое можно использовать как мотивацию. Каждый игрок, особенно молодые игроки, могут использовать эту ситуацию в следующем году, чтобы стать лучше. Данный опыт пригодится, чтобы избежать предыдущих ошибок, которые, возможно, были совершены. Я играл в Лиге чемпионов на протяжении всей карьеры, наверное, 12 сезонов, может, больше, но выиграл этот трофей только раз.

Это нормально, что может случиться такой матч, как с «ПСЖ». Это нормально, особенно с учётом того, что в нашей команде есть молодые, быть может, не очень опытные игроки. Тем более когда речь идёт о плей-офф. Если посмотреть на предыдущие матчи плей-офф с «Наполи» или на игру в Париже, то станет понятно, что на самом деле мы справились довольно хорошо», — приводит слова Гюндогана COPE.