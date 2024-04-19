Гюндоган наладил отношения с Араухо, объяснив свои критические слова в его адрес — COPE

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган во время сегодняшней тренировки объяснил центральному защитнику Рональду Араухо свои критические слова в его адрес, сказанные после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:4), где уругваец получил прямую красную карточку на 29-й минуте встречи. Об этом сообщает COPE.

По информации источника, немецкий футболист сообщил Араухо, что он произнёс эти слова, потому что просто пересказывал ход игры и отвечал на чётко поставленный вопрос. Подчёркивается, что между игроками не чувствовалась какая-либо напряжённость из-за произошедшей ситуации.

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Напомним, Араухо получил прямую красную карточку за фол последней надежды на вингере «ПСЖ» Брэдли Баркола.