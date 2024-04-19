Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гюндоган наладил отношения с Араухо, объяснив свои критические слова в его адрес — COPE

Гюндоган наладил отношения с Араухо, объяснив свои критические слова в его адрес — COPE
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган во время сегодняшней тренировки объяснил центральному защитнику Рональду Араухо свои критические слова в его адрес, сказанные после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:4), где уругваец получил прямую красную карточку на 29-й минуте встречи. Об этом сообщает COPE.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
1 : 4
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Рафинья – 12'     1:1 Дембеле – 40'     1:2 Vitinha – 54'     1:3 Мбаппе – 61'     1:4 Мбаппе – 89'    
Удаления: Араухо – 29' / нет

По информации источника, немецкий футболист сообщил Араухо, что он произнёс эти слова, потому что просто пересказывал ход игры и отвечал на чётко поставленный вопрос. Подчёркивается, что между игроками не чувствовалась какая-либо напряжённость из-за произошедшей ситуации.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, Араухо получил прямую красную карточку за фол последней надежды на вингере «ПСЖ» Брэдли Баркола.

Материалы по теме
Рональд Араухо ответил на критику Гюндогана из-за удаления защитника в матче ЛЧ с «ПСЖ»
«Я бы предпочёл, чтобы мы пропустили гол». Гюндоган — об удалении Араухо в матче с «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android