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Кунде высказался о ситуации с Гюндоганом и Араухо

Кунде высказался о ситуации с Гюндоганом и Араухо
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Защитник «Барселоны» Жюль Кунде высказался о конфликте между одноклубниками Рональдом Араухо и Илкаем Гюндоганом после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:4).

«В раздевалке всё спокойно. Мы все поговорили друг с другом, что самое важное, и вопрос был закрыт. Я думаю, что Гюндоган не хотел обвинить Рональда, и я думаю, что Араухо понял это, конфликта нет. Мы всегда будем вместе – как при поражениях, так и при победах», – приводит слова Кунде DAZN.

Напомним, ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Барселоной» состоялся 16 апреля. Игра закончилась со счётом 4:1 в пользу французского клуба. На 29-й минуте защитник «Барселоны» Араухо получил прямую красную карточку за фол последней надежды. После игры Гюндоган публично раскритиковал решение Рональда, из-за которого сине-гранатовые по сумме двух встреч не смогли выйти в полуфинал ЛЧ.

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